사회 [포토] ‘목타는’ 오리들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/27/20260727800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-27 15:48 입력 2026-07-27 15:45 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 급수기에 몰린 오리전남광주 전역에 폭염특보가 이어지고 있는 27일 오전 나주시 세지면 죽동리의 한 농장에서 오리들이 물을 마시고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 폭염중대경보 밀양…파라솔 아래서전날 전국 최고 기온인 39.3도를 기록한 경남 밀양시 삼랑진읍 한 딸기 농가에서 27일 라오스 계절 근로자들이 파라솔 아래서 작업하고 있다. 이날 오후 1시 20분 기준 밀양시 내이동 기온은 38도까지 치솟았고, 밀양에는 폭염중대경보가 발효됐다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 파라솔 아래서전날 전국 최고 기온인 39.3도를 기록한 경남 밀양시 상동면 한 딸기 농가에서 27일 한 농민이 물을 마시고 있다. 이날 오후 1시 20분 기준 밀양시 내이동 기온은 38도까지 치솟았고, 밀양에는 폭염중대경보가 발효됐다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 선풍기와 부채전날 전국 최고 기온인 39.3도를 기록한 경남 밀양시 밀양아리랑시장에서 27일 한 상인이 선풍기와 부채로 무더위를 버티고 있다. 이날 오후 1시 20분 기준 밀양시 내이동 기온은 38도까지 치솟았고, 밀양에는 폭염중대경보가 발효됐다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 폭염 쿨링포그 작동27일 오전 경남 밀양시 밀양아리랑시장 주변에서 물안개 분사 장치(쿨링포그)가 작동되고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘폭염 풍경’대구 전 지역에 폭염특보가 내려진 27일 오후 대구 동구의 한 공원 바닥분수에서 학생들이 물놀이로 폭염을 씻고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 폭염 대처 상황 점검회의 주재하는 윤호중 행안부 장관윤호중 행정안전부 장관이 27일 서울 정부서울청사 중앙재난안전상황실 서울상황센터에서 폭염 대처 상황 점검회의를 주재하고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 전남광주 전역에 폭염특보가 이어지고 있는 27일 오전 나주시 세지면 죽동리의 한 농장에서 오리들이 물을 마시고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에 따르면 전남광주에 발효 중인 기상특보는? 폭염특보 폭우특보