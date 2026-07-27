사회 [포토] 백일홍과 산호랑나비 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/27/20260727800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-27 14:16 입력 2026-07-27 14:16 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 폭염이 계속된 27일 강원 강릉시 초당동의 한 공원에서 산호랑나비가 활짝 핀 백일홍에서 꿀을 찾고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 계속된 27일 강원 강릉시 초당동의 한 공원에서 산호랑나비가 활짝 핀 백일홍에서 꿀을 찾고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 계속된 27일 강원 강릉시 초당동의 한 공원에서 산호랑나비가 활짝 핀 백일홍에서 꿀을 찾고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 계속된 27일 강원 강릉시 초당동의 한 공원에서 산호랑나비가 활짝 핀 백일홍에서 꿀을 찾고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 계속된 27일 강원 강릉시 초당동의 한 공원에서 산호랑나비가 활짝 핀 백일홍에서 꿀을 찾고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 계속된 27일 강원 강릉시 초당동의 한 공원에서 산호랑나비가 활짝 핀 백일홍에서 꿀을 찾고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 폭염이 계속된 27일 강원 강릉시 초당동의 한 공원에서 산호랑나비가 활짝 핀 백일홍에서 꿀을 찾고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 폭염이 계속된 27일 강원 강릉시 초당동의 한 공원에서 산호랑나비가 활짝 핀 백일홍에서 꿀을 찾고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 나비의 종류는 무엇인가? 산호랑나비 배추흰나비