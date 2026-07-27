“○○○ 찾으러 편의점 순례”…포켓몬 교통카드 품절 대란, 중고시장서 ‘50만원’까지 [이슈픽]

지난 22일 전국 주요 편의점서 출시…완판 행진

캐릭터 선택 못 하는 ‘랜덤’ 구매 방식

피카츄 등 인기 캐릭터 찾으려 반복 구매

“1명이 10~20장씩 사가기도”

이미지 확대 ‘포켓몬 이즐카드’ 30종이 출시됐다. 이동의즐거움 제공

이미지 확대 키링형과 카드형으로 출시된 포켓몬 이즐카드. BGF리테일 제공

이미지 확대 중고마켓서 거래되고 있는 포켓몬 교통카드. 당근 캡처

세줄 요약 포켓몬 30주년 기념 교통카드 편의점 완판

무작위 포장과 한정 수량이 수요 폭증 원인

중고시장 장당 2만~3만원, 50만원 매물 등장

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‘포켓몬스터’ 30주년을 기념해 출시된 ‘포켓몬 이즐 교통카드’가 편의점에서 완판되며 중고마켓에서 웃돈을 주고 거래되고 있다.전국 주요 편의점(CU, GS25, 세븐일레븐, 이마트24)을 통해 지난 22일 출시된 포켓몬 교통카드는 세대를 초월해 사랑받는 피카츄, 메타몽, 망나뇽, 뮤, 이브이 등 30종 포켓몬들로 구성됐으며 5000원에 판매되고 있다.27일 업계에 따르면 CU에서 포켓몬 교통카드는 판매 4일 만인 지난 26일 1만개 물량이 완판됐다. CU는 해당 상품의 2차 예약발주를 진행했으며 7500개 물량이 오는 30일 추가 입고될 예정이다.CU는 지난 20일 자체 앱 ‘포켓CU’의 위클리팝업을 통해 포켓몬 30주년 기념 키링형 이즐 교통카드 3종(피카츄·메타몽·잉어킹)을 업계 단독으로 선보이기도 했다. 해당 상품은 이틀 만에 완판돼 조기 종료할 정도로 인기를 끌었다.CU 관계자는 “해당 상품의 인기를 지속 이어가기 위해 오프라인 점포에서 확대 운영할 예정”이라며 “다른 포켓몬 캐릭터를 활용해 추가 키링형 교통카드도 출시할 것”이라고 밝혔다.세븐일레븐도 포켓몬 교통카드 도입 물량이 모두 소진돼 재입고를 준비하고 있다. 현재 회사 측은 제조사와 추가 입고를 협의 중이다.이마트24는 7월 4주 차 사전 예약의 센터 입고분이 전량 소진됐다. 본 판매에 들어서도 수도권 일부 물류센터의 재고가 동남에 따라 해당 물류센터에 한해 점포 발주를 일시 중단한 상태다.GS25에서도 포켓몬 교통카드는 출시 첫날부터 26일까지 판매율이 99%에 달한다. GS25 앱인 ‘우리동네GS’의 검색어 1위도 포켓몬 교통카드다.GS25 관계자는 “앱에서는 매장별 상품의 재고를 확인할 수 있다”며 “아직 상품이 남아 있는 매장을 고객들이 검색해 찾아가는 것으로 볼 수 있다”고 분석했다.편의점 공급이 수요를 따라가지 못하면서 현재 중고 거래 플랫폼에서도 포켓몬 교통카드가 활발하게 거래되고 있다.현재 ‘당근’에서는 피카츄 등 인기 캐릭터 교통카드가 장당 2만~3만원에 판매되고 있다. 30종 캐릭터 카드를 전부 모아 50만원에 매물을 올린 판매자도 등장했다.이같은 과열 현상은 고객이 캐릭터를 선택할 수 있는 것이 아닌, 무작위 판매 방식이 주요 원인으로 보인다. 해당 교통카드는 불투명 포장이 돼 있어 외부에서 어떤 캐릭터가 들어 있는지 확인할 수 없다.업계 관계자는 “포켓몬 교통카드를 찾는 고객이 점점 늘어나는 추세”라며 “고객 1명이 10개, 20개씩 사가는 경우도 있다”고 설명했다.포켓몬 교통카드를 출시한 ‘이동의즐거움’ 이정환 대표이사는 “포켓몬 이즐 카드가 오랫동안 포켓몬을 아껴온 팬들과 대중교통을 매일 이용하는 시민들에게 색다른 즐거움이 되기를 바란다”면서 “앞으로도 교통카드가 단순한 이동·결제 수단을 넘어 고객의 일상에 새로운 경험을 제공할 수 있는 차별화된 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 전했다.이동의즐거움은 도시 이동과 시민의 일상을 연결하는 모빌리티 핀테크 기업이다. 국내 교통 정산 커버리지 1위 사업자인 이동의즐거움은 K-패스 모두의카드 혜택을 적용한 ‘이즐카드’와 모바일 앱 기반 교통카드 서비스, 전국 지자체 정책을 연계한 교통복지, 환경, 문화 혜택 등을 아우르는 공공·생활 서비스 영역으로 넓혀가고 있다.특히 농어촌 기본소득 시범사업자로 선정돼 올해 신안군·진안군을 대상으로 기존 교통, 이미용, 관광 등 통합복지 서비스에 지역 경제 활성화를 결합한 모델로 고도화해 시민의 일상에 실질적 혜택을 제공하는 생활 플랫폼으로 자리 잡고 있다.이보희 기자