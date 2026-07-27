놀릴 땅에 미래 사료작물 심는다…경북도·의성축협, 예산 6억 절감 등 ‘일석다조’ 상생 협약

세줄 요약 의성 벼 원종 단지에 트리티케일 시범포 조성

사료 확보와 토양 개선, 영농 공백 해소 추진

경북도, 관리 예산 6억 원 절감 효과 기대

이미지 확대 민태규(왼쪽) 경북도 농업자원관리원장과 김홍길 의성축협조합장이 27일 의성축협에서 벼 재배단지 녹비작물 시범포 조성·운영을 위한 업무협약 체결 후 기념 촬영하고 있다.

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경북도와 의성축협이 놀릴 처지에 놓인 농경지에 보리 등 녹비작물을 심어 농지 이용 효율 극대화와 예산 절감 등을 도모하는 사업에 손잡고 나서 각종 성과가 기대된다.경북도와 의성축협은 27일 의성축협 회의실에서 ‘벼 재배단지 녹비작물 시범포 조성·운영을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.이번 협약은 도 농업자원관리원(대구 칠곡 소재)의 2028년 의성군 이전을 앞두고 지난 4월까지 의성 단북면 효제리 일대 19㏊(약 18만 8000여㎡)에 조성을 끝낸 벼 원종(原種) 재배단지를 효율적으로 관리하기 위해 마련됐다.이 벼 재배단지는 민가와 도로, 육묘장과 인접해 영농 공백이 장기화될 경우 잡초와 병충해 등으로 인한 민원 발생 우려가 높은 곳으로 그동안 관리 대책 마련이 시급하다는 지적을 받아 왔다.협약에 따라 양 기관은 오는 9~10월쯤 이 일대에 사료작물 ‘트리티케일’ 시범포를 조성하기로 했다.트리티케일은 가축이 좋아하는 밀과 유사한 품질인 데다 추위에 잘 견디는 호밀의 특성도 가지고 있다. 또 혹한기와 생육 환경이 불량한 척박한 지역에서도 잘 자라는 것으로 알려져 있다. 이런 장점으로 미래 사료작물로 불린다.내년 4~5월쯤 150여 t의 트리티케일 건초를 생산해 의성 지역 축산농가에 제공하고, 줄기 밑동과 뿌리는 토양에 환원해 고품질의 벼 원종 생산을 위한 기반을 확보하기로 했다.특히 의성축협은 성공적인 녹비작물 재배를 위해 지역 축산농가에서 생산된 양질의 축분을 저렴하게 공급하는 한편 최대한의 생산 기술을 제공할 계획이다.이를 통해 경축순환농업을 실현하는 데 앞장선다는 복안이다. 경축순환농업은 축산농가의 가축분뇨로 만든 양질의 퇴비와 액비를 경종(작물 재배) 농가에 공급해 농작물의 비료로 활용하는 농법이다.김홍길 의성축협 조합장은 “이번 협약이 지역 축산농가의 사료난 해소와 경쟁력 확보에 큰 도움이 될 수 있도록 최대한의 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.박찬국 도 농축산유통국장은 “의성축협과의 상생 협력 사업으로 벼 원종 재배단지 지력 증진을 위한 예산 6억 원 정도를 절감하는 등 일석다조의 효과가 기대된다”면서 “전국적인 성공 모델이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.글·사진 의성 김상화 기자