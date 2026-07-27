경북 영덕군, 이재민 임시주택 전수조사…“집중호우·태풍 피해 예방”

세줄 요약 산불 이재민 임시 조립주택 700여동 전수조사

구조 안전성·고정 상태·시설물 이상 점검

보강·보수 즉시 조치, 재난 피해 예방

이미지 확대 경북 영덕군에 산불 피해 이재민들을 대상으로 마련된 임시 조립주택. 영덕군 제공

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경북 영덕군이 집중호우와 태풍 등 여름철 재난에 대비해 임시 조립주택 안전 점검에 나선다.군은 최근 집중호우로 경북 일부 지역의 임시 조립주택에 안전 문제가 제기되면서 산불 피해 이재민들이 거주하는 안전성을 확보하기 위해 오는 31일까지 전수조사를 실시한다고 27일 밝혔다.조사 대상은 지난해 3월 말 경북산불로 인해 조성된 이재민 임시 조립주택 700여동 전체다. 군은 이재민들의 안전을 조속히 확보하고 불편을 줄이기 위해 모든 부서의 가용 인력을 각 마을로 전담 배치해 조사 기간을 최소화할 방침이다.조사는 임시 조립주택 전반에 대한 구조 안전성과 시설물 이상 여부를 확인하고, 강풍과 집중호우에 대비한 고정 상태를 점검한다. 설계 도면을 바탕으로 기초 콘크리트와 앵커플레이트 설치 상태를 중점적으로 파악할 계획이다.점검 결과 보강이나 보수가 필요할 경우 즉각적으로 조치하고, 태풍과 집중호우 등의 자연재해에 선제적으로 대응할 수 있도록 지속적인 안전 점검과 시설물 관리를 시행할 계획이다.조주홍 영덕군수는 “이재민들의 생활 터전인 만큼 작은 위험 요소도 놓치지 않도록 철저히 점검하겠다”며 “점검 결과에 따라 필요한 보강 조치를 신속히 시행해 안전한 생활을 보장받도록 모든 노력을 다하겠다”고 했다.영덕 김형엽 기자