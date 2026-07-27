세줄 요약
- 부산시, 노인 인식개선 공모전 ‘실버히어로’ 개최
- 노인에 대한 긍정적 인식 확산 목적의 공모
- 그림·사진·글·6행시 등 4개 분야 참여
부산시는 노인에 대한 긍정적인 인식을 확산하기 위한 ‘노인 인식개선 공모전’을 내달 31일까지 진행한다고 27일 밝혔다.
시 독거노인종합지원센터가 주관하는 이번 공모전 주제는 ‘실버히어로’(Silver Hero)이다.
우리 곁의 할아버지‧할머니가 영웅처럼 느껴졌던 순간이나 미래의 내가 노인이 되었을 때 어떤 모습의 영웅이 되고 싶은지를 자유롭게 표현하면 된다.
공모 분야는 그림, 사진, 글, 6행시 등 4개 분야이다.
센터는 우수작 67점을 선정해 부산시장상, 부산시교육감상, 부산시의회 의장상과 함께 시상금을 수여할 계획이다.
부산 신정훈 기자
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