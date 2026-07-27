굴패각 등 폐자원, AI 기반 고부가가치 제품으로 재활용…부산시 참여기업 모집

세줄 요약 부산시, AI 리사이클 디자인 플랫폼 실증 참여기업 모집

굴패각·코르크 등 폐자원, 고부가가치 소재로 전환

컵·키링·신발부품 등 다양한 제품군 적용 계획

이미지 확대 AI 기반 리사이클 디자인 플랫폼 구축 사업 개념도. 부산시 제공

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부산시와 부산테크노파크는 ‘AI 기반 리사이클 디자인 플랫폼 구축 사업’ 실증 단계로 ‘플랫폼 활용 제품개발·시제품 제작 및 플랫폼 고도화 참여 지원기업’을 모집한다고 27일 밝혔다.시는 이번 사업을 통해 지역 폐자원을 단순 처리 대상이 아닌 고부가가치 디자인 소재로 활용할 계획이다.특히 굴패각, 코르크 등 지역에서 발생하는 폐자원을 리사이클 원료로 활용한 컵, 키링, 트레이, 신발 부품, 슬리퍼, 스툴(등판과 팔걸이가 없는 의자) 등 다양한 제품군에 적용할 예정이다.또 부산 주력 제조 분야인 신발·패션·생활용품 산업과 AI 디자인 기술, 재활용(리사이클) 소재를 결합, 지역기업 중심의 자원 순환형 제품개발 모델을 구축해 나갈 계획이다.공모는 8월 7일까지 진행되며, 선정기업은 AI 디자인 플랫폼을 활용해 제품 콘셉트 도출부터 디자인 방향 설정 등 개발 전 과정을 지원받는다.AI 기반 리사이클 디자인 플랫폼 구축 사업은 폐자원을 새로운 디자인 소재로 활용하고, AI를 접목해 친환경 제품개발과 사업화를 지원하는 사업이다.부산 신정훈 기자