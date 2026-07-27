부산 미래산업 전환펀드 2호 모펀드 결성…551억원 규모

세줄 요약 551억원 규모 전환펀드 2호 모펀드 결성

은행권·시·산은 출자, 자펀드 확대 계획

친환경·AX·DX 대응 지역기업 투자 강화

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공

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부산시는 551억원 규모 ‘부산 미래산업 전환펀드 2호’ 모펀드를 결성했다고 27일 밝혔다.미래산업 전환펀드는 고부가가치 기업 성장 지원과 지역 산업구조 전환을 위한 것으로, 친환경, 인공지능 전환(AX), 디지털전환(DX) 등 산업환경 변화에 대응해 지역기업의 기술혁신과 사업 전환에 필요한 성장자금으로 활용된다.이번 펀드 2호는 5대 시중은행에서 출자한 ‘은행권 중견기업 전용 펀드’ 500억원, 시 41억원, 한국산업은행 10억원 등 551억 원 규모로 결성됐다.시는 모펀드에 민간 자금을 매칭해 2500억원 이상의 자펀드를 조성할 방침이다. 매출 규모뿐만 아니라 연구개발(R＆D) 역량과 성장 가능성이 높은 기업까지 투자 대상으로 확대할 계획이다.시는 7~8월 중 자펀드 운용사 공모를 진행, 9월부터 운용사 선정 및 자펀드 결성을 추진할 방침이다,전재수 부산시장은 “성장 가능성이 높은 지역기업에 대한 과감한 투자를 이어가 부산이 대한민국의 새로운 성장엔진으로 도약할 수 있게 하겠다”라고 전했다.부산 신정훈 기자