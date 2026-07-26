전남광주특별시, 조직개편 갈등에 ‘노사 공동 협의체’ 전격 구성

억측·우려 해소 위해 담당부서 독점 배제…투명 소통으로 최적안 마련

광주청사-무안청사 노동조합 동등한 자격으로 참여…현장 목소리 반영

종전근무지 보장·지원기능 분산·3개 청사 균형활용 등 ‘3대 원칙’ 천명

이미지 확대 전남광주통합특별시 무안청사(왼쪽)와 광주청사(가운데), 동부청사 전경.

세줄 요약 조직개편 갈등 해소 위한 노사 협의체 구성

광주·무안청사 노조 동등 참여, 첫 회의 예정

3청사 균형 활용과 인사 공정성 논의

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전남광주통합특별시는 옛 시·도 통합 이후 조직개편을 둘러싸고 직원들 사이에 빚어지고 있는 갈등을 해소, 공정하고 투명한 조직 운영 방안을 마련하기 위해 ‘노사 공동 협의체’를 구성한다고 26일 밝혔다.통합특별시는 불필요한 억측과 오해를 불식하기 위해 담당 부서 중심의 개편 추진 방식에서 벗어나, 노동조합과 전향적인 소통을 통해 해결책을 모색하기로 했다.통합특별시에 따르면 ‘노사 공동 협의체’에는 조직·인사 담당 부서를 비롯해 광주청사 노동조합과 무안청사 노동조합이 동등한 자격으로 참여한다.이번 노사 공동 협의체 구성은 양 청사 노동조합이 공동 합의를 통해 요구한 ‘공무원노조 참여 협의 기구’를 통합특별시가 전격 수용한데 따른 것이다. 협의체의 구체적인 운영 방식과 실무진 구성 등은 첫 회의에서 노사 간 상호 협의를 통해 투명하게 결정할 예정이다.앞으로 협의체는 행정 효율성과 지역 균형발전을 동시에 달성하기 위해 3청사의 균형 있는 활용 방안을 추진한다. 기획·예산·인사 등 주요 지원 기능을 각 청사에 합리적으로 분산 배치하고, 3개 청사 체제의 균형 있는 운영을 적극 도모한다는 복안이다.협의체에서는 ▲3청사 균형 활용을 위한 기능 및 부서 배치 ▲종전 근무지 보장 ▲공정한 인사 기회 보장 제도 ▲직원 근무 여건과 고충 등을 폭넓게 논의할 예정이다.협의체는 특정 청사나 조직의 이해관계를 대변하는 데 그치지 않고 시민 편익과 행정 효율성, 기능 간 연계성, 3개 청사의 균형 있는 운영 등을 종합적으로 고려해 대안을 마련하는 실무 협의기구로 운영된다.황기연 행정부시장은 “통합의 진정한 완성은 공직자들의 마음이 하나로 모일 때 비로소 가능하다”며 “종전근무지 보장과 지원기능 분산, 3청사 균형 활용이라는 원칙 아래 노사협의체에서 가장 공정하고 합리적인 조직개편안을 만들어 주기를 바란다”고 말했다.전남광주 홍행기 기자