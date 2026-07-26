장성 플라스틱 공장 화재, 5시간 만에 완진…인명 피해 없어

외국인 근로자 4명 무사 구조 … 공장 3개 동 전소

통합 소방 체계 가동…인력 128명·장비 55대 투입

이미지 확대 25일 오후 8시 55분쯤 전남광주 장성군 황룡면의 한 운반장비 제조공장에서 불이 나 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다. (전남광주통합특별시소방본부 제공)

세줄 요약 장성 플라스틱 공장 화재, 건물 3개 동 전소

소방 대응 1단계 발령, 인력 128명·장비 55대 투입

외국인 근로자 4명 구조, 인명 피해는 없어

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전남광주특별시 장성군의 한 플라스틱 제조 공장에서 불이 나 공장 건물이 전소됐으나, 인명 피해 없이 5시간여 만에 완진됐다.26일 전남광주소방본부에 따르면 전날 오후 8시 55분쯤 장성군 황룡면에 위치한 플라스틱 제조 공장에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생했다.신고를 받은 소방 당국은 화재 직후 관할 소방서 인력과 장비를 총동원하는 ‘대응 1단계’를 발령하고 본격적인 진화 작업에 나섰다. 특히 광주·전남 소방 통합 대응 체계에 따라 장성과 인접한 광주 권역의 소방력도 화재 초기부터 대거 현장에 투입됐다.현장에는 소방 인원 128명과 장비 55대가 총동원되어 밤샘 진화 작업을 벌였으며, 불은 화재 발생 5시간여 만인 26일 오전 2시 19분경 완전히 잡혔다.화재 당시 공장 내 컨테이너 기숙사에 머물고 있던 태국 등 외국인 근로자 4명은 출동한 소방대원에 의해 무사히 구조됐다. 구조된 근로자들은 건강에 큰 이상이 없는 것으로 확인됐다.이번 불로 인명 피해는 발생하지 않았으나, 플라스틱 원료 등 가연성 물질이 타고 내부에 열기가 남아 있어 공장 건물 3개 동이 모두 불에 타는 재산 피해가 났다.경찰과 소방 당국은 공장 관계자 등을 상대로 정확한 화재 원인과 구체적인 피해 규모를 조사하고 있다.임형주 기자