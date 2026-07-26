‘8명 사상’ 경산 아파트 방화…경찰, 보복 범죄 가능성 집중 수사

세줄 요약 경산 아파트 관리사무소 방화로 8명 사상

경찰, 주민·직원 조사로 갈등 관계 확인

보복 범죄 가능성 두고 수사 집중

이미지 확대 경찰, 경산 방화사건 압수수색 영장 집행 경북 경산시 아파트 관리사무소 방화·폭발 사건 발생 다음 날인 24일 경찰이 해당 사건 피의자 주거지를 압수수색 후 압수 물품을 들고 철수하고 있다. 2026.7.24. 연합뉴스

이미지 확대 경산 아파트서 폭발 추정 사고…8명 부상 23일 오전 8시 29분께 경북 경산시 사동 한 아파트 관리실 안에서 폭발 추정 사고가 난 가운데 당국이 화재 현장을 살펴보고 있다. 2026.7.23. 연합뉴스

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경북 경산의 한 아파트 관리사무소 방화로 8명의 사상자가 발생한 가운데 경찰이 범행 동기를 밝혀내기 위한 수사에 집중하고 있다.26일 경찰 등에 따르면 수사전담팀은 주말 동안 피해자를 비롯해 관리사무소 전·현직 직원, 경비원, 입주민 등 10여 명을 상대로 참고인 조사를 벌였다. 이들의 진술을 토대로 사건 당시 상황과 피의자 A(71)씨와 다른 주민들과의 관계 등을 파악했다.이 과정에서 A씨가 아파트 운영 문제에 대한 불만을 품고 관리사무소 측과 갈등을 빚었고 소란을 피워 경찰에도 수차례 신고가 접수됐던 것으로 드러났다. 앞서 입주자 대표가 A씨를 업무방해 등의 혐의로 고소하기도 했다. 이에 A씨는 사건 발생 전날인 지난 22일에도 관리사무소에서 난동을 부려 경찰이 출동했다.따라서 경찰은 A씨가 보복을 목적으로 범행을 저질렀을 가능성에 무게를 두고 있다. 다만, A씨가 전신 화상을 입고 치료를 받는 중이라 대면 조사는 아직 이뤄지지 않았고, 치료를 마치는 대로 체포영장을 집행할 방침이다.경찰은 지난 23일 A씨를 현주건조물방화치상 혐의로 입건했으나, 이튿날 피해 주민 중 1명이 치료 중 숨지면서 현주건조물방화치사상 혐의로 변경했다. 이튿날에는 A씨의 주거지와 차량 등을 압수수색해 휴대전화를 비롯한 각종 자료를 분석하고 있다. 다만, 휴대전화가 불에 타면서 디지털 포렌식에 어려움을 겪고 있다.수사 결과 A씨가 보복 목적으로 범행을 저질렀다는 사실이 확인될 경우 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 적용 여부도 검토할 예정이다.경산 민경석 기자