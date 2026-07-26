전남광주특별시 광산구, 2년 연속 ‘재난관리평가 우수 기관’ 선정

광주 5개 자치구 중 유일 ‘우수 등급’

재난 관리 비롯한 위기 대응 역량 입증

이미지 확대 전남광주통합특별시 광산구청사 전경

광산구는 이를 중심으로 21개 동 특성에 맞춰 ‘재난 현장 지원반’, ‘홍수 우려 지역 대피반’ 등을 설치해 현장 대응력을 대폭 강화했다.

세줄 요약 재난관리평가 2년 연속 우수 기관 선정

광주 5개 자치구 중 유일한 우수 등급 획득

대형 화재·극한 호우 속 피해 최소화 입증

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전남광주통합특별시 광산구가 행정안전부 주관 ‘2026년 재난관리평가’에서 2년 연속 ‘우수 기관’으로 선정됐다.광산구는 재난 안전 예산 운영, 재난관리기금 관리 실적, 재해 구호 기반(인프라) 확보, 현장 수습 관리 역량 등 평가항목 전반에서 높은 점수를 받으며, 광주 5개 자치구 중 유일하게 ‘우수 등급’을 획득했다.광산구는 지난해 금호타이어 광주공장 대형 화재와 두 차례의 극한 호우가 잇따르는 상황에서도 피해를 최소화하고 시민을 보호하는 등 탁월한 위기 대응 역량을 입증했다. 올해는 24시간 재난안전종합상황실을 운영하며, 빈틈없는 안전 감시 및 신속한 초동 대처 체계를 확립했다.특히, 지난해 수해 복구 작업과 침수 피해 예방 정비 사업을 신속히 진행하는 등 여름철 재난에 대비한 준비를 마쳤다.이와 관련, 광산구는 지난 13일 기준 지난해 호우 피해 복구 사업의 93%(120개소 중 112개소)를 마무리했으며, 48억 원을 투입해 상습 침수지역 하수도 정비도 조기에 완료했다.박병규 광산구청장은 “광산구는 과거의 재난 피해 원인을 정밀히 분석하고, 현장 대응력을 높이는 노력을 통해 시민 일상을 지켜내는 역량을 다져왔다”며 “365일 24시간 안전한 광산을 만들기 위해 철저한 예방에 중점을 둔 재난 대응에 총력을 다하겠다”고 말했다.전남광주 홍행기 기자