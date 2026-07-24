나주시, 전국 최초 ‘공익형 햇빛연금’ 시동

유휴부지가 주민 소득원으로 탈바꿈

이미지 확대 나주시청.

세줄 요약 공공 유휴부지 활용한 전국 첫 햇빛연금 추진

주차장·하수처리장 5곳에 1.6MW 태양광 조성

주민펀드 조달, 수익 배당으로 에너지 기본소득

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나주시가 전국 지방자치단체 중 처음으로 공공 유휴부지를 활용해 발전 수익을 주민과 공유하는 ‘나주형 햇빛연금 모델’ 구축에 본격적으로 착수했다.이는 단순한 신재생에너지 확대를 넘어 에너지 주권 강화와 지역 복지를 결합한 새로운 공익 모델로 주목받고 있다.나주시는 지난 23일, 시가 보유한 주차장과 하수처리장 등 유휴 공유부지 5개소에 총 1.6MW 규모의 태양광 발전시설을 조성한다고 밝혔다.이번 사업의 핵심은 기존 태양광 발전의 고질적 문제로 지적되어온 농지 및 산림 훼손을 원천 차단했다는 점이다.도심 내 사장(死藏)된 공간을 재활용함으로써 환경 보존과 에너지 생산이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡겠다는 전략이다.총사업비 약 30억 원이 투입되는 이번 프로젝트는 기관과 시민이 상생하는 ‘주민펀드’ 방식으로 재원을 조달한다.발전 시설의 안정적인 운영과 전문적인 유지관리는 에너지 ICT 전문 공기업인 한전KDN이 전담하여 사업의 지속 가능성을 담보할 계획이다.나주시는 이미 지난해 10월 한전KDN과 ‘지속 가능한 에너지 대전환 및 에너지 기본소득 실현을 위한 업무협약’을 체결하며 사업의 기틀을 닦아왔다.최근에는 사업 추진에 필요한 정부의 행정 승인 절차를 모두 매듭지으며 착공을 위한 모든 준비를 마쳤다.시는 내년 1월 준공을 목표로 공사에 박차를 가하고 있다.발전 시설이 본격적으로 가동되면 생산된 전력 판매 수익은 참여 주민들에게 배당되며, 이는 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 ‘에너지 기본소득’이자 안정적인 ‘햇빛연금’으로 자리매김할 전망이다.나주시 관계자는 “이번 사업은 주민이 직접 에너지 생산의 주체로 참여하고 그 성과를 공유한다는 점에서 의미가 크다”며, “나주형 모델이 전국적인 에너지 복지 표준으로 확산될 수 있도록 사업 관리에 만전을 기하겠다”고 강조했다.나주 서미애 기자