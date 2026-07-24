조혈모세포 이식환자 예방접종 무료 지원, ‘전 연령’ 확대

27일부터 지원 대상 전 연령으로 확대

15개 감염병 백신 17종 비용 전액 지원

이식일로부터 최장 3년간 접종 가능

이미지 확대 대구 달서구 대구보훈병원을 찾은 어르신이 접종받고 있다. 뉴시스

세줄 요약 조혈모세포 이식 환자 예방접종 전 연령 무료 확대

기존 12세 이하 제한 폐지, 성인까지 지원

17종 백신 비용 전액 지원, 27일부터 시행

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오는 27일부터 조혈모세포 이식 환자는 나이와 상관없이 국가예방접종을 무료로 받을 수 있게 된다. 기존에는 12세 이하 어린이만 지원 대상이었으나 앞으로는 청소년과 성인도 백신 접종비를 전액 지원받는다.질병관리청은 조혈모세포 이식 환자에 대한 국가예방접종 지원 대상을 모든 연령으로 확대한다고 26일 밝혔다.조혈모세포 이식 환자는 고강도 면역억제 치료를 받는 과정에서 기존에 얻은 감염병 면역력이 대부분 사라진다. 감염에 따른 합병증을 막고 면역력을 되찾으려면 백신을 다시 맞아야 한다. 하지만 그동안 13세 이상 환자는 고액의 이식 치료비에 재접종 비용까지 직접 부담해야 했다. 이번 지원 확대로 청소년과 성인 환자의 예방접종 비용 부담도 사라지게 됐다.무료로 맞을 수 있는 백신은 B형간염과 폐렴구균, 홍역, 수두, 인플루엔자 등 15개 감염병을 예방하는 17종이다. 조혈모세포 이식일로부터 최장 3년간 권장되는 예방접종 비용 전액을 국가가 지원한다.백신은 종류에 따라 이식 후 최소 3개월이 지나면 맞을 수 있다. 다만 환자의 면역 상태와 치료 경과에 따라 접종 시기가 달라질 수 있어 담당 의료진과 상담해 일정을 정해야 한다. 접종은 전국 보건소와 위탁의료기관에서 받을 수 있으며 지원 대상 백신과 의료기관은 예방접종도우미 누리집에서 확인할 수 있다.임승관 질병관리청장은 “예방접종은 고된 치료 과정을 이겨낸 환자들의 새로운 일상과 건강을 지키는 가장 기본적인 방어막”이라며 “감염병에 걸리면 중증으로 진행될 위험이 큰 만큼 의료진과 상담해 안전하게 예방접종을 마쳐달라”고 당부했다.이현정 기자