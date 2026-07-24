미래 극지 인재 양성…부산 청소년 극지 체험 탐험대 발대

세줄 요약 부산 청소년 극지체험탐험대 발대식 개최

올해 8명 선발, 8월 노르웨이 북극권 방문

자연·문화 체험과 과학외교 프로그램 참여

이미지 확대 부산시청사. 부산시청 제공

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2026 부산 청소년 극지체험탐험대가 24일 부산시청에서 발대식을 가졌다.탐험대는 청소년들에게 극지 체험 기회를 제공할 목적으로 2020년부터 운영 중인 부산시 대표 극지 교육 프로그램이다.2020년 남극세종과학기지 방문을 시작으로 2022년 북극다산과학기지, 2023년 남극 관문도시 뉴질랜드 크라이스트처치, 2024년 북극관문도시 노르웨이 트롬쇠 탐방 등을 이어오며 현재까지 총 32명의 청소년이 극지를 체험했다.올해는 심층 면접 등을 거쳐 8명의 탐험대원을 선발했다. 탐험대는 8월 6일부터 15일까지 북극 관문 도시 노르웨이 트롬쇠와 스발바르제도 롱위에아르뷔엔 등을 방문해 극지 체험 프로그램에 참여한다.스발바르제도 롱위에아르뷔엔에서 국제 종자 보관소와 북극 탐험박물관을 방문해 북극권 역사와 문화를 이해하는 시간을 갖고, 북극해 보트 탐사 등을 북극의 자연환경과 생태를 체험한다.또 북극 관문 도시 트롬쇠에서는 북극 이사회와 북극 경제 이사회, 한국·노르웨이 극지 협력 센터를 찾아 북극항로와 극지 과학 외교를 주제로 전문가 특강과 간담회에 참가한다.부산 신정훈 기자