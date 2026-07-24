부산시설공단, 윤리경영 자율준수 프로그램 참여 기관 선정

세줄 요약 권익위 윤리경영 CP 공공부문 참여기관 선정

부패위험 사전 차단 위한 내부통제 강화 방침

청렴 시책 연계해 조직문화 확산 계획

이미지 확대 부산시설공단 청렴워크숍

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부산시설공단은 국민권익위원회 주관 ‘2026년 윤리경영 자율 준수 프로그램(CP) 지원 사업’ 공공부문 참여기관으로 최종 선정됐다고 24일 밝혔다.윤리경영 자율 준수 프로그램은 부패위험을 사전에 차단하고 법령 준수와 윤리경영을 체계적으로 실천하기 위한 예방 중심 내부통제 시스템을 말한다.국민권익위원회는 공공 부문과 민간 부문을 대상으로 총 20개 기관·기업을 선정했다.공단은 기관 특성에 맞는 윤리경영 자율 준수 프로그램 구축과 고도화 작업을 통해 경영 전반의 부패위험 요소를 체계적으로 점검하고, 실효성 있는 내부통제 체계를 강화할 방침이다.특히 반부패·청렴 시책 추진과 연계해 윤리경영 문화 정착, 임직원 준법의식 제고, 투명한 조직문화 확산 등 청렴·윤리경영 수준을 높여 나갈 계획이다.이성림 공단 이사장은 “이번 윤리경영 자율 준수 프로그램 참여를 계기로 예방 중심의 내부통제 체계를 더욱 고도화하고, 청렴과 윤리를 최우선 가치로 삼는 조직문화를 정착시켜 나가겠다”라고 말했다.부산 신정훈 기자