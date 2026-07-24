HJ중공업, 한미 조선 기술협력 사업 참가…마찰교반용접 시스템 개발 추진

세줄 요약 한미 조선 협력 파트너십 센터 개소식 참석

샌디에이고주립대와 공동 연구개발 협약 체결

피지컬 AI 연계 용접 시스템 개발 전담

이미지 확대 한-미 조선 협력 파트너십 센터 개소식. HJ중공업 제공

양국 간 조선 협력 기조인 ‘마스가’(MASGA)에 부응한다는 점에서도 의미가 깊다“라며 ”

한미 조선 협력의 핵심인 미 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업과의 상승효과도 기대된다“라고 덧붙였다.

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HJ중공업은 23일 미국 워싱턴 DC에서 열린 ‘한미 조선 협력 파트너십 센터’ 개소식에 주관기관 자격으로 참석, 미국 측 공동 연구개발 기관인 샌디에이고 주립대와 협약을 체결했다고 밝혔다.이번 과제는 산업통상부가 공모한 조선해양 산업 핵심 기술개발 사업의 하나로 추진된다.HJ중공업은 정부가 선정한 한·미 공동 추진 R＆D 8개 과제 중 AI 연계 분야인 ‘알루미늄 함정 패널 자율 제조를 위한 피지컬 AI 연계 마찰교반용접 시스템 개발’을 전담한다.차세대 용접 기술로 주목받는 마찰교반용접은 금속을 녹이지 않고 마찰열과 압력을 이용한 접합하는 고상 접합 기술이다.HJ중공업은 “국내 기업이 미국 연구기관과의 첨단 조선 기술협력을 주도한다는 점에서 의미가 크다”라며 “양국의 강점을 결합해 미래 기술 경쟁력을 확보하고 친환경·디지털 전환을 함께 주도하는 상징적인 사례가 될 것”이라고 밝혔다.또 “부산 신정훈 기자