‘아동이 행복한 더 나은 부산의 미래’…부산시 아동참여기구 출범

세줄 요약 부산시 아동참여기구 2026년 정식 출범

18세 미만 아동 51명 선발, 권리주체 인식

안전·건강·디지털·기후 안건 토론 예정

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아동 권리 증진을 위한 ‘2026년 부산시 아동참여기구‘가 25일 부산시청에서 발대식을 갖고 정식 출범한다.아동참여기구는 아동을 권리주체로 인정하고, 아동의 목소리에 귀 기울이는 사회적 분위기를 확산하는 사업이다.시는 이날 발대식에 앞서 지난 5월부터 18세 미만 아동을 대상으로 공모를 통해 아동참여기구 단원으로 활동할 51명의 아동을 선발했다.이번 발대식은 아동참여기구 첫 활동으로, 아동참여기구 단원과 활동 후원자로 참여하는 대학생 봉사자, 학부모 100여 명 등이 참석해 아동 권리에 관해 배우고 단원들과 결속을 다지는 프로그램을 진행된다.단원들은 발대식을 시작으로 아동의 건강권을 주제로 한 안전, 중독예방, 신체 건강, 마음 건강, 디지털리터러시, 기후 위기 등 6가지 안건에 대해 조별 모임과 토론을 거쳐 부산의 아동을 위해 다양한 의견을 담은 사업을 발굴할 예정이다.부산 신정훈 기자