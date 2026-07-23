사회 [포토] 전국 애견미용 콘테스트 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/23/20260723800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-23 13:47 입력 2026-07-23 13:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 정성을 다해23일 경기도 수원시 권선구 수원메쎄에서 열린 ‘2026 코리아 그랑프리 도그쇼’에서 애견 미용 콘테스트 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 ‘예뻐질 수 있다면’한국애견연맹 주최로 23일 경기 수원시 권선구 수원메쎄에서 열린 제118회 KKF 전국 애견미용 콘테스트에서 참가자들이 애견 미용 실력을 선보이고 있다. 2026.07.23. 뉴시스 이미지 확대 ‘나 예뻐?’한국애견연맹 주최로 23일 경기 수원시 권선구 수원메쎄에서 열린 제118회 KKF 전국 애견미용 콘테스트에서 참가자들이 애견 미용 실력을 선보이고 있다. 2026.07.23. 뉴시스 이미지 확대 정성을 다해23일 경기도 수원시 권선구 수원메쎄에서 열린 ‘2026 코리아 그랑프리 도그쇼’에서 애견 미용 콘테스트 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 정성을 다해23일 경기도 수원시 권선구 수원메쎄에서 열린 ‘2026 코리아 그랑프리 도그쇼’에서 애견 미용 콘테스트 참가자들이 기량을 뽐내고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 23일 경기도 수원시 권선구 수원메쎄에서 열린 ‘2026 코리아 그랑프리 도그쇼’에서 애견 미용 콘테스트 참가자들이 기량을 뽐내고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 코리아 그랑프리 도그쇼가 개최된 장소는? 수원메쎄 킨텍스