[포토] ‘독서로 더위 잊어요’

세줄 요약 제주 장마 종료, 중부·남부도 27일 전후 종료 전망

24~26일 수도권·강원 비, 충청 이남 소나기 예보

장마 뒤 폭염 시작, 국지성 집중호우 가능성 주의

1 / 7 이미지 확대 폭염이 기승을 부리는 23일 오전 제주 서귀포시 중문색달해수욕장을 찾은 외국인 관광객이 독서를 하며 한낮 더위를 식히고 있다. 2026.07.23.

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이미지 확대 폭염이 기승을 부리는 23일 오전 제주 서귀포시 중문색달해수욕장 입구에 더위를 식혀주는 쿨링포그(Cooling Fog) 시스템이 작동되고 있다. 2026.07.23.

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이미지 확대 최근 서귀포 앞바다에서 상어가 출몰한 가운데 23일 오전 제주 서귀포시 중문색달해수욕장 백사장 앞에 상어조심 현수막이 붙어 있다. 2026.07.23.

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이미지 확대 23일 제주 서귀포시 예래동의 논짓물을 찾은 피서객이 물놀이를 즐기고 있다. 2026.7.23

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이미지 확대 23일 제주 서귀포시 예래동의 논짓물을 찾은 피서객이 물놀이를 즐기고 있다. 2026.7.23

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이미지 확대 23일 제주 서귀포시 예래동의 논짓물을 찾은 피서객이 물놀이를 즐기고 있다. 2026.7.23

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이미지 확대 23일 제주 서귀포시 예래동의 논짓물을 찾은 피서객이 물놀이를 즐기고 있다. 2026.7.23

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올여름 장마가 막바지에 들어섰다.제주에 이어 중부와 남부도 다음 주 초 장마가 끝나면서 본격적인 폭염이 시작될 전망이다. 다만 북태평양고기압의 영향으로 폭염 속에서도 국지성 집중호우는 이어질 수 있어 주의가 필요하다.기상청은 23일 브리핑에서 제주는 북태평양고기압이 확장해 그 영향권에 들면서 지난 19일 올여름 장마가 종료된 것으로 판단한다고 밝혔다.중부지방과 남부지방은 다음 주 월요일인 27일 전후로 장마가 끝날 것으로 봤다.현재로서는 24∼25일에는 수도권과 강원에 정체전선에 의한 비, 충청 이남에 소나기가 오겠고 26일엔 정체전선이 다소 남하하면서 중부지방·전북·경북에 비가 내릴 것으로 예상된다.24일 예상 강수량은 서해5도 30∼80㎜, 수도권·강원내륙·강원산지 20∼60㎜, 강원동해안 5∼30㎜이다. 소나기 강수량은 5∼40㎜(광주와 전남은 5∼30㎜) 정도겠다.25일에는 정체전선에 의한 비나 소나기 모두 5∼40㎜ 정도 내리겠다.이후 27일 수도권과 강원에 비가 내린 뒤 28일부터는 전국이 북태평양고기압 영향권에 들어서겠다. 27일 비는 정체전선의 위치에 따라 충청 이남에도 내릴 가능성이 있다.제주와 남부지방은 지난달 30일, 중부지방은 이달 1일 장마철에 들어섰다.제주는 1973년 이후 3번째로 늦게 장마가 시작했을 정도로 ‘지각 장마’였다.평년(1991∼2020년) 장마 시작일은 제주 6월 19일, 남부지방 6월 23일, 중부지방 6월 25일이다.기상청 예상대로 올여름 장마가 종료되면, 예년(평년 장마 종료일 제주 7월 20일, 남부지방 7월 24일, 중부지방 7월 26일)과 비교해 제주는 비슷하게, 중부지방과 남부지방은 크게 늦지 않은 시점에 장마가 끝나게 된다.늦게 시작했지만, 종료 시점은 예년과 비슷해 올여름 장마는 비교적 짧게 지나간 셈이다.장마가 끝나면서 본격적으로 무덥겠다.다음 주 후반이 되면 대기 중하층 북태평양고기압에 더해 대기 상층 티베트고기압까지 우리나라를 덮으면서 폭염이 나타날 것으로 예상된다.27일부터 다음 달 2일까지 아침 기온은 23∼26도, 낮 기온은 29∼37도로 예년(최저 22∼25도·최고 29∼33도)과 기온이 비슷하거나 약간 높겠다.폭염철에 들어선다고 폭우에 대한 경각심을 늦춰서는 안 된다.앞으로 우리나라를 장악할 북태평양고기압은 고온다습한 성질을 지녔기에 국지적으로 매우 강한 비구름대가 발달해 집중호우가 쏟아지는 상황이 언제든 발생할 수 있겠다.온라인뉴스부