경주 월성원전 3호기 정비 후 발전 재개…정비 돌입 299일만

세줄 요약 월성원전 3호기, 299일 정비 끝 발전 재개

배관 받침대 형상 불일치 확인 뒤 보수 진행

94개 항목 정기검사서 안전성·신뢰성 확인

이미지 확대 한국수력원자력 월성원자력본부 전경. 월성원자력본부 제공

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계획예방정비에 들어갔던 한국수력원자력 월성원자력본부 월성원전 3호기가 정비를 마치고 발전에 들어갔다.월성본부는 경북 경주의 월성원전 3호기(가압중수로형, 70만㎾급)가 299일간 계획예방정비를 마치고 발전을 재개했다고 23일 밝혔다.월성3호기는 지난 22일 오전 11시 19분 발전을 재개해 23일 오후 4시 15분쯤 정상운전 출력에 도달했다.월성본부는 지난해 9월 26일 22차 계획예방정비에 착수해 안전 관련 지지대 불일치가 일부 확인돼 시정조치를 했다. 또 터빈건물 구조물 건전성 검사, 저압터빈 분해점검 등 주요 기기 정비와 설비 개선 작업을 벌였다.다만 월성원전 3호기는 검사 도중 배관 받침대(지지대) 일부가 설계 도면과 다르게 시공된 점이 발견돼 장기간 정비가 이뤄졌다. 지지대 7천904개 중 637개가 형상이 불일치한다는 점을 확인해 안전상 문제가 발견된 98개를 보수했다.월성원전 관계자는 “원자력안전법에 따라 94개 항목의 정기검사를 수행한 결과 원자로 및 관련 설비의 안전성과 신뢰성이 허가 기준에 적합함을 확인했다”고 했다.경주 김형엽 기자