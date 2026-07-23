사회 입시정보 받는 사람들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/23/20260723500130 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-23 12:18 입력 2026-07-23 12:18 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2027학년도 수시대학입학정보박람회를 찾은 사람들이 서울시립대 학교 부스에서 입시 정보를 받고 있다. 2026.7.23 도준석 전문기자 ‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 명일2동 어르신 건강한 여름나기 챙겨 서울시의회 바로가기 23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2027학년도 수시대학입학정보박람회를 찾은 사람들이 서울시립대학교 부스에서 입시 정보를 받고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2027학년도 수시대학입학정보박람회가 열린 장소는? 코엑스 킨텍스