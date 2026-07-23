입시정보 받는 사람들

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-07-23 12:18
입력 2026-07-23 12:18
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23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2027학년도 수시대학입학정보박람회를 찾은 사람들이 서울시립대 학교 부스에서 입시 정보를 받고 있다. 2026.7.23 도준석 전문기자
23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2027학년도 수시대학입학정보박람회를 찾은 사람들이 서울시립대 학교 부스에서 입시 정보를 받고 있다. 2026.7.23 도준석 전문기자

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23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2027학년도 수시대학입학정보박람회를 찾은 사람들이 서울시립대학교 부스에서 입시 정보를 받고 있다.

도준석 전문기자
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