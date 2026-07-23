잠깐 발 담갔는데 “악!” 극심한 통증…예년보다 빠르게 확산하는 ‘그놈들’

세줄 요약 노무라입깃해파리 조기 확산, 전국 연안 비상

유령해파리도 제주·남해안 등 출현 증가

쏘임 예방 위해 노출 최소화와 세척 필요

이미지 확대 노무라입깃해파리. 국립수산과학원 제공

이미지 확대 유령해파리. 국립수산과학원 제공

이미지 확대 우리나라 출현 독성해파리 종류와 해파리쏘임사고 대처법. 국립수산과학원 제공

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노무라입깃해파리 등 독성 해파리가 높은 수온과 강한 해류의 영향으로 예년보다 빠르게 전국 연안으로 확산하고 있다. 휴가철을 맞은 해수욕장 이용객들의 안전에 비상이 걸렸다.국립수산과학원은 노무라입깃해파리의 올해 발생 시기가 지난해보다 2주가량 빨라졌다고 23일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 개체 수도 5배 정도 증가해 동·서·남해 할 것 없이 각 연안으로 확산하는 것으로 나타났다.노무라입깃해파리보다 더 거대한 크기의 유령해파리도 제주도 연안뿐만 아니라 전남, 경남, 부산 해역에서 출현이 증가하고 있다.노무라입깃해파리와 유령해파리는 동중국해에서 해류를 따라 우리나라 연안으로 지속해서 유입될 것으로 전망된다.노무라입깃해파리의 성체는 최대 길이만 2m, 평균 무게가 150㎏에 육박하며 몇 마리만 그물에 끼어 들어가면 그물이 찢어질 정도다.노무라입깃해파리에 쏘여 사망하는 경우는 드물지만, 심하게 쏘일 경우 통증 때문에 며칠간 고생할 수도 있다.해파리 쏘임 사고 예방을 위해서는 바닷물에 들어갈 때 피부 노출을 최소화하는 복장을 착용해야 한다.해파리에 쏘였을 경우에는 즉시 물 밖으로 나와 깨끗한 바닷물이나 생리식염수로 세척하고, 증상이 심하면 신속히 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다.흔히 소독을 위해 알코올이나 수돗물을 찾는데, 이 경우 오히려 상처를 악화시키는 결과를 초래할 수 있다.수과원 관계자는 “해파리 쏘임 사고는 대부분 물살에 떨어져 나온 촉수에 의해 발생한다”면서 “차단망이 해파리 유입은 줄이지만 촉수까지 완전히 차단하지는 못하는 만큼 주의해야 한다”고 말했다.신진호 기자