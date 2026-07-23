[속보] 당국 “경산 아파트 관리실서 ‘폭발’ 사고…8명 부상”

세줄 요약
- 경산 아파트 관리실 폭발 추정 화재 발생
- 8명 부상, 사망자 없음 확인
- 목격자 진술·현장 경위 조사 예정
이 사고로 현재까지 모두 8명이 다친 것으로 당국은 파악하고 있다.
현재 사망자는 없다고 경찰은 밝혔다.
경찰과 경산시 등은 아파트 관리실 관계자들 다수가 모인 자리에서 폭발이 일어난 것으로 추정하고 있다.
한 목격자는 “아파트 주민이 아닌 것으로 보이는 사람이 관리실에 들어간 뒤 인화 물질을 뿌리고 불을 지르는 바람에 폭발이 일어난 것처럼 보였다”고 말했다.
사고가 난 아파트에서는 아파트 관리실과 일부 입주민들 사이에 갈등이 있었던 것으로 전해졌다.
경찰은 진화 작업이 완료되면 당시 현장에 있었던 사람 등을 상대로 사고 경위를 조사할 방침이다.
경산 김상화 기자
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