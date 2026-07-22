[포토] 경장 계급장 받는 페이커

세줄 요약 페이커 이상혁, 명예경찰·홍보대사 위촉

사이버도박 예방과 자진신고 홍보 참여

청소년 대상 선한 영향력 기대

1 / 8 이미지 확대 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁이 22일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 명예경찰 및 사이버도박 예방 홍보대사 위촉식에서 유재성 경찰청장 직무대행으로부터 경장 계급장을 받고 있다. 2026.7.22 연합뉴스

이미지 확대 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁이 22일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 명예경찰 및 사이버도박 예방 홍보대사 위촉식에서 유재성 경찰청장 직무대행으로부터 위촉장을 받고 있다. 2026.7.22 연합뉴스

이미지 확대 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁이 22일 서울 서대문구 경찰청에서 명예경찰 및 사이버도박 예방 홍보대사로 위촉된 뒤 위촉장과 피규어를 들고 유재성 경찰청장 직무대행과 기념 촬영하고 있다. 2026.7.22 연합뉴스

이미지 확대 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁이 22일 서울 서대문구 경찰청에서 명예경찰 및 사이버도박 예방 홍보대사로 위촉된 뒤 팻말을 들고 유재성 경찰청장 직무대행과 기념사진을 찍고 있다. 2026.7.22 연합뉴스

이미지 확대 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁(오른쪽 네 번째)이 22일 서울 서대문구 경찰청에서 명예경찰 및 사이버도박 예방 홍보대사로 위촉된 뒤 유재성 경찰청장 직무대행(왼쪽 네 번째) 및 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 2026.7.22 연합뉴스

이미지 확대 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁이 22일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 명예경찰 및 사이버도박 예방 홍보대사 위촉식에서 유니폼에 사인하고 있다. 2026.7.22 연합뉴스

이미지 확대 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁이 22일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 명예경찰 및 사이버도박 예방 홍보대사 위촉식에서 유니폼에 사인한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 2026.7.22 연합뉴스

이미지 확대 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁이 22일 서울 서대문구 경찰청에서 명예경찰 및 사이버도박 예방 홍보대사로 위촉된 소감을 밝히고 있다. 2026.7.22 연합뉴스

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경찰청은 22일 세계적인 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁을 명예경찰과 사이버도박 예방 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.이상혁은 경찰청이 운영하는 청소년 사이버도박 자진신고 제도 홍보영상과 포스터 제작 등에 참여해 자진신고를 독려하는 등 사이버도박 예방 활동을 펼칠 예정이다.경찰은 이상혁이 국내외에서 높은 인지도를 갖춘 e스포츠 선수로 청소년들에게 긍정적인 영향력을 미치는 점 등을 고려해 사이버수사 경력경쟁채용 경찰관과 같은 ‘경장’ 계급의 명예경찰로 위촉했다고 설명했다.이날 위촉식에서는 이상혁이 친필 서명을 한 유니폼을 치유 프로그램에 참여해 도박 중독을 극복한 청소년들에게 전달하는 행사도 진행됐다.경찰청은 지난 5월 18일부터 오는 8월 31일까지 청소년 사이버도박 자진신고 제도를 운영 중이다. 지난 16일 기준 자진신고는 총 806건 접수됐다.유재성 경찰청장 직무대행은 “페이커 선수의 선한 영향력이 도움이 필요한 청소년들에게 주저 없이 신고할 수 있는 용기를 심어주길 기대한다”고 말했다.이상혁은 “청소년들에게 사이버도박의 위험성과 자진신고 제도를 널리 알리는 등 홍보대사 활동에 적극적으로 참여하겠다”고 말했다.온라인뉴스부