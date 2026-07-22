사회 [포토] 파란 하늘 가르는 파랑새 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/22/20260722800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-22 14:06 입력 2026-07-22 14:06 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 22일 강원 강릉시 한 외곽마을에서 나무 구멍에 둥지를 마련해 새끼를 키우고 있는 파랑새가 육추에 바쁜 모습이다. 2026.7.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 강원 강릉시 한 외곽마을에서 나무 구멍에 둥지를 마련해 새끼를 키우고 있는 파랑새가 육추에 바쁜 모습이다. 2026.7.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 강원 강릉시 한 외곽마을에서 나무 구멍에 둥지를 마련해 새끼를 키우고 있는 파랑새가 육추에 바쁜 모습이다. 2026.7.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 강원 강릉시 한 외곽마을에서 나무 구멍에 둥지를 마련해 새끼를 키우고 있는 파랑새가 육추에 바쁜 모습이다. 2026.7.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 강원 강릉시 한 외곽마을에서 나무 구멍에 둥지를 마련해 새끼를 키우고 있는 파랑새가 육추에 바쁜 모습이다. 2026.7.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 강원 강릉시 한 외곽마을에서 나무 구멍에 둥지를 마련해 새끼를 키우고 있는 파랑새가 육추에 바쁜 모습이다. 2026.7.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 강원 강릉시 한 외곽마을에서 나무 구멍에 둥지를 마련해 새끼를 키우고 있는 파랑새가 육추에 바쁜 모습이다. 2026.7.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 강원 강릉시 한 외곽마을에서 나무 구멍에 둥지를 마련해 새끼를 키우고 있는 파랑새가 육추에 바쁜 모습이다. 2026.7.22 연합뉴스 22일 강원 강릉시 한 외곽마을에서 나무 구멍에 둥지를 마련해 새끼를 키우고 있는 파랑새가 육추에 바쁜 모습이다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 기사는 어떤 새의 생태를 다루고 있는가? 파랑새 딱따구리