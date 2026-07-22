포항서 해병대 소형 무인기 비행 중 이상…바다 착륙 후 회수

세줄 요약 포항 해안훈련장 점검 비행 중 기체 이상 발생

예방 차원 바다 착륙, 인명 피해 없이 회수

군 당국, 기체 이상 원인과 상태 조사 착수

이미지 확대 해병대가 경북 포항시 한 훈련장에서 무인항공기를 시험 비행 중이다. 해병대 제공

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해병대가 운용하는 소형 무인항공기가 점검 비행 중 기체 이상으로 경북 포항 앞바다에 불시착해 원인을 조사하고 있다.22일 해병대 등에 따르면 전날 오전 11시 30분쯤 포항시 북구 해안훈련장에서 점검 비행하던 무인항공기 기체에 이상이 발생했다.이에 해병대 관계자는 예방 조치를 위해 해안에서 약 1㎞ 떨어진 바다에 착륙시켰다. 안전조치를 위한 예방 차원에서 바다에 내려 인명 피해는 발생하지 않았다.무인항공기는 길이가 약 3m다.군 당국은 기체를 회수해 기체 이상 여부를 조사하고 있다.포항 김형엽 기자