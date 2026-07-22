부산시설공단, 지방공기업 안전 활동 수준 ‘종합 A등급’ 획득

세줄 요약 안전 활동 수준 평가서 종합 A등급 획득

안전보건 경영체제·재난 대응 전반 호평

예방 중심 관리와 안전문화 확산 성과

이미지 확대 부산시설관리공단 전경

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부산시설공단은 행정안전부 주관 지방공기업 안전 활동 수준 평가에서 ‘종합 우수(A)등급’을 획득했다고 22일 밝혔다.지방공기업 안전 활동 수준 평가는 지방공기업의 안전보건 역량 강화와 안전관리 수준을 평가하는 제도로, 기관이 제출한 안전보건 관련 자료와 담당자 면담, 현장 작동성 평가 등을 종합해 안전 활동 수준을 평가했다.부산시설공단은 안전보건 경영체제, 관리, 활동, 성과 등 모든 분야에서 높은 점수를 받았다.특히 안전보건 관리 규정의 지속적인 개정을 통한 최신화, 전 직원이 참여하는 위험성 평가, 도급사업 전반에 대한 안전관리 체계 구축, 재난 유형별 대응 매뉴얼 운영 및 복합 재난 모의훈련, 안전 문화 확산 활동 등에서 우수한 평가를 받았다.근로자 건강관리와 안전교육, 수급업체 안전 지원 등 예방 중심의 안전관리를 체계적으로 운영한 점도 높은 점수를 얻었다.이성림 공단 이사장은 “이번 A등급은 전 임직원이 현장에서 안전을 최우선 가치로 실천해 온 노력의 결실”이라고 밝혔다.부산 신정훈 기자