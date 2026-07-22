국립아시아문화전당, 전남광주시가 운영권 넘겨받나

민형배 시장, 21일 이 대통령에게 ‘문화전당 운영권 이관’ 건의

“비용은 국가가 책임지고 운영은 전남광주가 맡아서 해보겠다”

“이 대통령 검토 지시…시민·전문가 의견 모아 정식으로 보고”

이미지 확대 민형배 전남광주특별시장이 21일 청와대 국무회의 직후 이재명 대통령, 한성숙 국무총리와 함께 오찬을 하고 있다. 민형배 전남광주통합특별시장 페이스북 캡처

세줄 요약 국립아시아문화전당 운영권 지역 이양 건의

이재명 대통령, 문화도시 확장 필요성 언급

민형배 시장, 시민·전문가 의견 수렴 예고

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민형배 전남광주통합특별시장이 이재명 대통령에게 “국립아시아문화전당 운영권을 전남광주특별시에 넘겨달라”고 건의했다.민 시장은 21일 밤 자신의 페이스북에 ‘대통령의 진심 I : 대한민국 민주주의가 진 빚을 다 갚겠습니다’라는 제목의 글을 올려 이 대통령과의 대화 내용을 전했다.이날 오전 청와대에서 열린 국무회의에 참석한 민 시장은 회의가 끝나갈 무렵 “저처럼 멀리서 온 경우 ‘원거리 참석자 발언 찬스’를 주시면 좋겠다”고 요청했고, 이 대통령은 “국무회의에서 다룰만한 의제면 좋다”고 화답했다.이어 이 대통령은 민 시장에게 깜짝 오찬을 제안했으며 한성숙 국무총리도 동석했다.오찬 자리에서 이 대통령은 먼저 국립아시아문화전당을 언급하며 “문화전당 건물 하나 세워놓고 끝날 일이 아니다. 도시 전체가 문화도시로 우뚝 서야 한다”고 말했다.이에 민 시장은 “역량의 현지화가 이뤄지지못한 때문”이라며 “문화전당 운영권을 특별시에 넘겨달라. 비용은 국가가 책임지고, 운영은 지역이 맡아 보겠다. 전남광주가 잘 할 수 있다”고 건의했다.이 대통령은 곧바로 검토를 지시했고, 민 시장은 “시민과 전문가의 의견을 모아 정식으로 보고드리겠다”고 말했다.민 시장은 이어 “대통령께서 호남이 얼마나 서럽게 살아왔느냐고 몇 번이고 되짚으시더니, ‘대한민국 민주주의가 (호남에)진 빚을 다 갚겠다’고 하셨다”며 “드러내지 않았지만, 가슴 깊은 곳에서 울컥한다”고도 말했다.민 시장은 “전라의 서러움을 알고, 전남광주의 꿈을 함께 품는 대통령이 있다”며 “아시아문화중심도시 전남광주, ‘이재명 시대’에 제대로 한번 해보겠다”고 덧붙였다.민 시장은 글에서 “노무현 정부에서 문화중심도시 조성 사업 초기 담당 비서관으로서 책임이 무겁고 사업을 제대로 해내야 한다는 절실함도 크다”는 개인적 소회도 내비쳤다.그러면서 “문화의 힘이 도시 곳곳으로 퍼지고, 지역 예술인과 시민 역량으로 단단히 뿌리내리는 도시. 아시아문화중심도시 조성사업이 처음 꿈꿨던 모습”이라며 “이 대통령에게 아시아문화전당 운영과 아시아문화중심도시 조성 사업 과제들을 제대로 정리해 올리겠다”고 강조했다.전남광주 홍행기 기자