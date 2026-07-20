사회 [포토] 부산 해무 장관 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/20/20260720800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-20 14:22 입력 2026-07-20 14:22 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 구름 위 도시20일 부산 광안대교와 해운대 주변으로 짙은 해무가 장관을 연출하고 있다. 한국해양과학기술원(KIOST)는 천리안 해양위성 2호의 관측 자료를 분석한 결과 여름철 부산지역 해무 현상은 연안의 차가운 바닷물과 고온다습한 공기가 만나 발생하는 해양기상 현상의 하나라고 설명했다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 부산 광안대교와 해운대 주변으로 짙은 해무가 장관을 연출하고 있다. 한국해양과학기술원(KIOST)는 천리안 해양위성 2호의 관측 자료를 분석한 결과 여름철 부산지역 해무 현상은 연안의 차가운 바닷물과 고온다습한 공기가 만나 발생하는 해양기상 현상의 하나라고 설명했다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 부산 광안대교와 해운대 주변으로 짙은 해무가 장관을 연출하고 있다. 한국해양과학기술원(KIOST)는 천리안 해양위성 2호의 관측 자료를 분석한 결과 여름철 부산지역 해무 현상은 연안의 차가운 바닷물과 고온다습한 공기가 만나 발생하는 해양기상 현상의 하나라고 설명했다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 부산 해무 장관20일 부산 광안대교와 해운대 주변으로 짙은 해무가 장관을 연출하고 있다. 한국해양과학기술원(KIOST)는 천리안 해양위성 2호의 관측 자료를 분석한 결과 여름철 부산지역 해무 현상은 연안의 차가운 바닷물과 고온다습한 공기가 만나 발생하는 해양기상 현상의 하나라고 설명했다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 부산 덮은 해무20일 부산 광안대교와 해운대 주변으로 짙은 해무가 장관을 연출하고 있다. 한국해양과학기술원(KIOST)는 천리안 해양위성 2호의 관측 자료를 분석한 결과 여름철 부산지역 해무 현상은 연안의 차가운 바닷물과 고온다습한 공기가 만나 발생하는 해양기상 현상의 하나라고 설명했다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 부산 해무 장관20일 부산 광안대교와 해운대 주변으로 짙은 해무가 장관을 연출하고 있다. 한국해양과학기술원(KIOST)는 천리안 해양위성 2호의 관측 자료를 분석한 결과 여름철 부산지역 해무 현상은 연안의 차가운 바닷물과 고온다습한 공기가 만나 발생하는 해양기상 현상의 하나라고 설명했다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 밀려오는 해무20일 부산 광안대교와 해운대 주변으로 짙은 해무가 장관을 연출하고 있다. 한국해양과학기술원(KIOST)는 천리안 해양위성 2호의 관측 자료를 분석한 결과 여름철 부산지역 해무 현상은 연안의 차가운 바닷물과 고온다습한 공기가 만나 발생하는 해양기상 현상의 하나라고 설명했다. 2026.7.20 연합뉴스 20일 부산 광안대교와 해운대 주변으로 짙은 해무가 장관을 연출하고 있다. 한국해양과학기술원(KIOST)는 천리안 해양위성 2호의 관측 자료를 분석한 결과 여름철 부산지역 해무 현상은 연안의 차가운 바닷물과 고온다습한 공기가 만나 발생하는 해양기상 현상의 하나라고 설명했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 부산지역 해무 현상의 원인은 무엇인가? 연안 차가운 바닷물과 고온다습한 공기 태풍과 저기압의 영향