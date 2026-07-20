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[포토] 부산 해무 장관

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수정 2026-07-20 14:22
입력 2026-07-20 14:22
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20일 부산 광안대교와 해운대 주변으로 짙은 해무가 장관을 연출하고 있다.



한국해양과학기술원(KIOST)는 천리안 해양위성 2호의 관측 자료를 분석한 결과 여름철 부산지역 해무 현상은 연안의 차가운 바닷물과 고온다습한 공기가 만나 발생하는 해양기상 현상의 하나라고 설명했다.

온라인뉴스부
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