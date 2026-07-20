양양 낙산해변에 ‘아이언비치’…“바다 보며 인클라인벤치”

이미지 확대 강원 양양 낙산해변 아이언비치 예상도. 양양군 제공

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강원 양양군은 낙산해변에 야외 피트니스 시설인 ‘아이언비치’(Iron Beach)가 이달 말 조성된다고 20일 밝혔다.아이언비치는 바다를 조망할 수 있는 해변 위에 750㎡ 규모로 지어진다. 주요 시설은 벤치프레스, 인클라인 벤치, 덤벨, 스쿼트랙, 무브먼트 링, 구름사다리, 링 체조, 외줄타기, 평행봉 등이다.㈜에이치씨엔엠이 조성해 군에 기부한다. 주민, 관광객 누구나 무료로 이용할 수 있다.군은 운동과 관광을 결합한 아이언비치가 이국적인 분위기를 연출해 관광 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다. 군 관계자는 “새로운 관광 콘텐츠가 주변 상권에 활력을 불어넣을 것”이라며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 발굴하며 사계절 찾고 싶은 관광지로 육성하겠다”고 말했다.양양 김정호 기자