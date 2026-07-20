제주어도 알아듣는 ‘AI 농업비서’… 월동무·브로콜리 생산량도 미리 예측

‘제주DA’ 플랫폼의 농업 데이터 기존 34종서 40종으로 확대

현재 14종인 영농 정보서비스 18종으로 늘려… 생산량 예측

이미지 확대 제주 농업 AX 전환 관련 인포그래픽. 제주도 농업기술원 제공

세줄 요약 제주어 인식 AI 영농기록장 도입

월동무·양배추·브로콜리 생산량 예측 확대

비대면 행정과 경영 컨설팅 강화

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제주 농업 현장에 제주어와 고령 농업인의 말투까지 알아듣 인공지능(AI) 영농기록장이 도입된다.농업인이 음성으로 남긴 영농 기록은 자동으로 데이터화되고, AI는 이를 바탕으로 생산량을 예측하거나 영농 의사결정을 돕는 ‘디지털 농업 비서’ 역할을 맡게 된다.제주도 농업기술원은 민선 9기 핵심 과제인 ‘인공지능 전환(AX)’ 정책에 맞춰 농업 분야의 디지털 전환(DX)을 AI 중심으로 고도화하는 ‘농업 AX’를 본격 추진한다고 20일 밝혔다.핵심은 농업 데이터를 AI가 활용할 수 있도록 고도화하는 것이다.농업기술원은 현재 운영 중인 ‘제주DA’ 플랫폼의 농업 데이터를 기존 34종에서 40종으로 확대하고, AI 학습에 활용할 수 있도록 데이터를 정제·라벨링하는 작업을 추진한다.특히 기존 음성인식 영농일지를 AI 기반 영농기록장으로 고도화해 제주어는 물론 고령 농업인이 사용하는 비표준어까지 인식하도록 성능을 높일 계획이다. 농업인이 음성으로 작업 내용을 남기면 기록이 자동으로 농업 데이터로 축적돼 별도의 문서 작성 부담도 줄어든다.AI 기반 영농 지원 서비스도 한층 확대된다.현재 14종인 영농 정보서비스는 18종으로 늘어나며, 노지감귤과 당근에 적용하던 생산량 예측 모델은 월동무와 양배추, 브로콜리까지 확대된다. AI가 기상과 생육 정보를 분석해 수확량을 예측함으로써 농가의 생산 계획과 출하 전략 수립을 지원하게 된다.전국 최대 규모의 AI 경영분석 현장 컨설팅도 하반기부터 시작된다. 농가 경영정보와 전문가가 설계한 AI 프롬프트를 활용해 240개 농가를 대상으로 맞춤형 경영 컨설팅을 제공할 예정이다.농업 행정도 비대면 중심으로 바뀐다.제주DA 앱을 통해 자격 요건만 충족하면 각종 지원사업을 온라인으로 신청할 수 있도록 단계적으로 확대한다. 상반기 농민수당과 여성농업인 행복이용권 신청에 이어 하반기에는 농업인 교육 접수, 미생물 공급 신청, 토양검정 의뢰까지 앱에서 처리할 수 있게 된다.또한 AI를 활용해 돌발해충 발생을 자동 예찰하고, 과거 태풍 피해 데이터를 분석해 태풍 통과 직후 피해 작물과 피해 규모를 신속히 추정하는 시스템도 구축할 계획이다.김태우 농업디지털센터장은 “농업인이 말로 남긴 기록이 데이터가 되고, 그 데이터가 다시 영농 의사결정을 돕는 선순환 체계를 구축하겠다”며 “특허 출원과 민·관·학 협력을 통해 제주형 농업 AI 서비스 상용화를 앞당기겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자