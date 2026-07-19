전남·광주 교육청 ‘5개 권역’ 체제 대수술 예고

준비위 “광주시교육청 해체, 슬림화 검토” 거론

광주 동·서·광산, 전남 남악·동부권 재편 제안

기조실 남악 통합…광주교육계 “전남 쏠림 우려”

이미지 확대 전남광주통합특별시교육청 .

세줄 요약 통합교육청 5개 권역 재편안 공식 제기

기획조정실 남악 일원화, 행정 중심 이동 관측

광주시교육청 축소·해체 가능성에 충격 확산

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전남광주통합특별시교육청 출범이후 기존 광주시교육청을 대폭 축소하거나 사실상 해체하는 방안을 포함한 교육행정 조직 개편안이 공식 제기되면서 지역 교육계가 거센 파장에 휩싸였다. 통합 교육청을 5개 권역 체제로 재편하고 정책·예산을 총괄하는 기획조정실을 남악으로 일원화하자는 구상이 제시되면서 통합 교육행정의 무게중심이 전남으로 이동하는 것 아니냐는 관측도 확산되고 있다.김경범 K-교육특별시 준비위원장은 최근 광주청사에서 기자회견을 열고 “학교 현장 중심의 지원체계를 구축하기 위해 기존 3권역 체제를 전면 재검토하고 5개 권역 지원 체제로 전환해야 한다”고 공식 제안했다.준비위가 제시한 개편안은 광주와 전남의 교육행정 조직을 권역별 지원체계로 재편하는 것이 핵심이다.광주는 기존 동부교육지원청과 서부교육지원청에 광산교육지원청을 신설해 3개 권역으로 운영하고, 전남은 남악청사와 동부권교육청의 2개 권역으로 재편하는 방안이다.김경범 준비위원장은 “학교 현장과 더욱 밀착된 교육행정을 위해 자율과 분권 중심의 조직 개편이 필요하다”며 “기존 광주시교육청 기능을 대폭 축소하고 필요하다면 해체까지 검토할 수 있다”고 밝혔다.이번 개편안에서 가장 주목되는 부분은 통합 교육청의 정책과 예산을 총괄하는 기획조정실의 배치다.준비위는 현재 광주와 전남으로 분산 운영되고 있는 기획조정 기능을 남악청사로 통합해야 한다고 제안했다.기획조정실은 교육정책 수립과 예산 편성, 조직 운영을 총괄하는 핵심 부서인 만큼, 이 기능이 남악으로 이전될 경우 사실상 통합교육청의 행정 중심축도 남악으로 이동할 가능성이 크다는 분석이 나온다.개편안이 공개되자 광주시교육청 내부에서는 당혹감이 감지되고 있다. 본청 기능 축소를 넘어 ‘해체’ 가능성까지 공개적으로 거론된 것은 예상 밖이라는 반응이다.광주시교육청의 한 관계자는 “광주시교육청 해체 가능성까지 언급되면서 직원들이 상당한 충격을 받고 있다”며 “전남도교육감 출신인 김대중 교육감이 통합교육감에 당선되면서 행정의 중심이 전남으로 이동할 것이라는 예상은 있었지만, 이처럼 급격한 조직 개편안이 제시될 것으로는 생각하지 못했다”고 말했다.전남광주 서미애 기자