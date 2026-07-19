독도에서 세계로…애니 ‘강치 아일랜드’ 넷플릭스 방영

세줄 요약 독도 배경 애니 강치 아일랜드 넷플릭스 공개

초보 마법사 강치 성장 서사와 해양 판타지 구성

시즌2·3 제작과 해외 판권으로 확장 계획

이미지 확대 독도 배경 애니 ‘강치 아일랜드’ 홍보 포스터. 경북도 제공

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경북도는 독도를 배경으로 한 애니메이션 ‘강치 아일랜드’가 오는 8월 10일 글로벌 OTT 플랫폼인 ‘넷플릭스’를 통해 세계에 방영된다고 19일 밝혔다.강치 아일랜드는 독도에서 출발해 더 넓은 바닷속 세계로 확장되는 해양 판타지 애니메이션이다.독도 앞바다 마법 학교에 다니는 초보 마법사 강치들이 바다를 지키는 대마법사로 성장해 가는 스토리를 담고 있다.독도를 문화적 스토리가 살아 숨 쉬는 친근한 섬으로 그려내며 미래 세대들에게 독도의 의미와 가치를 쉽고 재미있게 전달할 수 있도록 기획됐다.도는 강치 아일랜드 시즌1 공개에 이어 오는 9월 시즌2를 넷플릭스에 선보일 예정이다.올 하반기에는 시즌3 제작에도 착수할 계획이다.또 해외 판권 계약을 통해 해외 시장 진출을 확대하고 있다.안동 김상화 기자