“몸길이 50㎝ 악어가 하천에” 누가 키우다 버렸나… 소방인력 7명 투입 포획 [포착]

세줄 요약 여주 소양천서 50㎝ 악어 발견, 신고 접수

소방 인력 7명·장비 2대 투입해 포획

반려용 사육 후 유기 가능성, 시청 인계 예정

이미지 확대 18일 경기 여주시 소양천에서 몸길이 50㎝ 악어가 발견돼 소방당국이 포획했다. 경기소방재난본부 제공

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경기 여주의 한 하천에서 몸길이 50㎝ 악어가 발견돼 소방당국이 포획했다.18일 경기소방재난본부 등에 따르면 이날 오전 11시 27분쯤 여주시 창동 일대 소양천에 악어가 있다는 신고가 접수됐다.“애완용 악어 같은 게 있다”는 행인의 신고를 받은 소방당국은 현장에 인력 7명과 장비 2대를 투입했다.이어 30여분 만인 오후 12시 6분쯤 악어를 포획했다.악어의 종이나 하천에서 발견된 경위 등은 확인되지 않았으나, 가정에서 반려용으로 키우다 버려진 것으로 추정된다.소방당국은 포획한 악어를 오는 20일 여주시청에 인계할 방침이다.이정수 기자