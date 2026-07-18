[속보] 쿠팡물류센터 화재, 121명 자력 대피…국가소방동원령 발령

인천 석남동 쿠팡 32물류센터 화재

인근 5개 시·도서 화재 진압 지원

“내부 가연물로 완진까지 장시간”

이미지 확대 인천 쿠팡물류센터 화재 18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 불이나 연기가 치솟고 있다. 이불로 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다. 2026.7.18 연합뉴스

오후 3시 15분부로 국가소방동원령도 발령됐다.

이미지 확대 인천 쿠팡물류센터 화재 18일 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 6층에서 불이나 소방 당국이 진화 작업을 벌이고 있다. 이불로 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다. 2026.7.18 연합뉴스

이미지 확대 18일 오전 6시 54분쯤 인천시 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 6층에서 불이 났다. 2026.7.18 인천소방본부 제공

이미지 확대 인천 쿠팡 물류센터서 불…대응 2단계 18일 오전 6시 54분쯤 인천시 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 6층에서 불이 났다. 2026.7.18 인천소방본부 제공

세줄 요약 인천 쿠팡물류센터 6층 화재 발생

직원 등 121명 자력 대피, 인명피해 미확인

국가소방동원령 발령, 대규모 진화 투입

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인천 쿠팡물류센터에서 불이 나 소방 당국이 경보령을 발령하고 진화에 나섰다.18일 인천소방본부에 따르면 이날 오전 6시 54분쯤 인천시 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 6층에서 불이 났다는 신고가 119에 접수됐다.이 불로 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐으나, 물류센터 직원 등 121명이 스스로 대피했다.또 검은 연기가 건물 외부로 치솟으면서 소방 당국에 신고 27건이 잇따라 접수됐다.소방 당국은 화재 발생 2시간 21분 만인 오전 9시 15분쯤 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 발령하고, 소방관 등 219명과 펌프차 등 장비 79대를 투입했다.이에 따라 서울·경기·충북·충남·강원 5개 시도에서 고가사다리차 4대, 소방물탱크차 13대, 무인소방로봇 1대, 회복지원차 3대 등 모두 21대의 소방장비를 동원해 화재 진압을 지원하고 있다.소방청은 가용 소방력을 총동원해 화재를 조기에 진압하고, 현장 소방대원의 안전 확보와 추가 피해 방지에 최선을 다하겠다고 강조했다.다만 소방 당국자는 “연소 확대 가능성은 적으나 내부에 가연물이 많아 불을 끄는 데 오랜 시간이 걸릴 전망”이라며 “진화를 마치면 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정”이라고 말했다.권윤희 기자