“명품인 줄 알았는데, 2000원이라고?”…소녀시대 유리 애정템 ‘품절대란’

세줄 요약 유리 착용 다이소 선글라스 품절대란

2000원 가격 공개 뒤 누리꾼 반응 폭발

지난해 1000원 선글라스 공개 이력

이미지 확대 소녀시대 유리가 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서 선글라스를 착용한 모습. MBC ‘나 혼자 산다’ 방송화면 캡처

이미지 확대 다이소 홈페이지 캡처.

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그룹 소녀시대 유리가 착용한 선글라스가 다이소 제품으로 알려지면서 누리꾼들 사이에서 화제를 모으고 있다.18일 현재 다이소몰에서는 유리가 착용한 것으로 알려진 ‘캣아이 선글라스’ 제품을 비롯해 선글라스 전 제품이 품절된 상태다.유리는 최근 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에 출연해 오토바이를 타는 과정에서 캣아이 모양의 검은색 선글라스를 착용해 눈길을 끌었다.방송 이후 해당 제품이 다이소에서 2000원에 판매되는 상품이라는 사실이 알려지자 누리꾼들은 “처음에는 당연히 명품인 줄 알았다”, “더 비싸게 팔아도 이상하지 않을 디자인” 등의 반응을 내놨다.유리의 다이소 선글라스 사랑은 이번이 처음이 아니다. 지난해 8월에도 유리는 자신의 유튜브 채널 ‘권유리’를 통해 소녀시대 멤버들과 20주년 회의를 하는 영상을 공개한 바 있다.당시 영상에서 멤버 효연이 유리의 선글라스를 착용한 후 “비쌀 것 같다. 나는 비싼 것만 알아본다”라며 자신감을 보였다.이에 유리가 “그거 다이소에서 1000원에 산 것”이라고 밝혀 멤버들을 놀라게 했다.효연이 “진짜냐, 너무 가볍다”라며 감탄하자, 유리는 “너무 가볍고 자외선 차단도 된다”며 제품의 가성비를 자랑해 화제를 모으기도 했다.김성은 기자