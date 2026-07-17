술 취해 도로에 쓰러진 20대女, 차량에 치여 의식불명

세줄 요약 가평 펜션 앞 도로서 20대 여성 쓰러짐

지나가던 차량에 밟혀 의식불명 상태

경찰, CCTV 확인 뒤 운전자 조사

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술에 취해 도로에 쓰러져 있던 20대 여성이 지나가던 차량에 밟혀 의식불명 상태에 빠졌다.17일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 1시 35분쯤 가평군 청평면의 한 펜션 앞 도로에 A(20대·여)씨가 피를 흘리며 쓰러져 있는 것을 주민이 발견해 신고했다.발견 당시 A씨는 머리 부분을 크게 다친 상태였으며, 병원으로 옮겨졌으나 아직까지 의식을 회복하지 못하고 있는 것으로 전해졌다.경찰이 현장 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 A씨는 발견되기 약 30분 전 술에 취한 상태로 도로 쪽에 쓰러졌고, 지나가는 차량에 밟히는 사고를 당한 것으로 파악됐다.경찰은 이날 오전 5시 30분쯤 사고 차량 운전자인 B(20대·여)씨의 신병을 사고 임의동행 형태로 확보해 조사 중이다.A씨와 B씨는 일면식 없는 사이로 전해졌다. 현재까지 B씨에게 음주나 약물 운전을 의심할 만한 부분은 발견되지 않았다.경찰은 A씨의 상태와 B씨의 사고 인지 여부를 종합적으로 검토해 적용 혐의를 결정할 방침이다.김민지 기자