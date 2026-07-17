[포토] 사람 가득한 물놀이장

1 / 8 이미지 확대 제헌절에서 주말까지 이어지는 연휴 첫날인 17일 서울 강동구 광나루 한강공원 물놀이장에서 시민들이 물놀이를 하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

이미지 확대 제헌절에서 주말까지 이어지는 연휴 첫날인 17일 서울 강동구 광나루 한강공원 물놀이장에서 시민들이 물놀이를 하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

이미지 확대 제헌절에서 주말까지 이어지는 연휴 첫날인 17일 서울 강동구 광나루 한강공원 물놀이장에서 아이들이 물놀이를 하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

이미지 확대 제헌절에서 주말까지 이어지는 연휴 첫날인 17일 서울 강동구 광나루 한강공원 물놀이장에서 아이들이 물놀이를 하고 있다. 2026.7.17 연합뉴스

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제헌절 황금연휴가 시작된 17일 서울 강동구 광나루 한강공원 물놀이장은 더위를 식히려는 시민들로 활기를 띠고 있다.주말까지 이어지는 연휴의 첫날을 맞아 이곳을 찾은 피서객들은 시원한 물줄기 아래에서 저마다의 방식으로 도심 속 피서를 만끽하는 모습이다.온라인뉴스부