개통 사흘 만에…신도평화대교 차량 진입 ‘전면 통제’

극심한 차량 정체로 사실상 마비
17일 오전 11시 부터 진입 통제
인천 영종경찰서는 17일 오전 11시 10분부터 신도평화대교 진입 차량을 모두 통제하고 있다고 밝혔다.
이날 신도평화대교 진입로에는 2~3㎞에 걸쳐 차량 행렬이 이어졌고, 신도·시도·모도 섬 내부 도로도 차량이 몰리면서 극심한 혼잡을 빚었다.
경찰은 차량이 계속 유입될 경우 섬 안의 교통 혼잡이 더 심해질 것으로 보고 차량 흐름을 보면서 통제를 이어가고 있다.
영종구도 안전안내문자를 보내 “신도평화대교 방면으로 차량이 집중되고 있다”며 우회하거나 이동 시간을 조정해 달라고 당부했다.
섬 주민들 “방문객 증가 예상 불구 교통 대책 마련 미흡”지역에서는 다리 개통으로 방문객 증가가 충분히 예상됐는데도 교통 대책과 주차시설 등 기반시설 마련이 미흡했다는 지적도 나오고 있다.
신도평화대교는 지난 14일 개통했다. 그동안 여객선을 이용해야 했던 신도·시도·모도가 처음으로 육지와 도로로 연결되면서 관광객이 크게 늘었다.
신도평화대교는 영종도와 강화도를 연결하는 총연장 14.6㎞ 규모의 서해남북평화도로 1단계 사업으로 건설됐다. 이번 개통으로 신도·시도·모도 주민들은 24시간 차량으로 육지를 오갈 수 있게 됐으며, 장기적으로는 강화도를 거쳐 북측 개성과 해주까지 연결하는 평화도로의 첫 구간 역할을 맡게 된다.
한상봉 기자
세줄 요약
- 개통 사흘 만에 차량 정체로 사실상 마비
- 경찰, 신도평화대교 진입 차량 전면 통제
- 주민들, 교통·주차 대책 미흡 지적
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