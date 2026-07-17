“내가 아빠야” 여수서 ‘초등학생 5명’ 납치 시도…50대 남성 붙잡혀

세줄 요약 여수 편의점 앞 초등학생 5명 유인 시도

“내가 아빠야” 발언 뒤 특정 장소 동행 요구

시민 신고·학부모 대응으로 미수, 긴급 체포

이미지 확대 경찰 자료사진. 서울신문 DB

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전남 여수에서 초등학생 납치를 시도한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.전남 여수경찰서는 16일 초등학생 5명을 유괴하려 한 혐의(미성년자약취유인 미수)로 50대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.A씨는 지난 15일 오후 2시쯤 전남 여수시 화장동 한 편의점 앞에서 초등학생 5명에게 접근한 뒤 특정 장소로 데리고 가려 한 혐의를 받는다.경찰 조사 결과 A씨는 아이들에게 “내가 너희 아빠야. 아빠라고 불러봐. 같이 가자”라고 하며 유인한 것으로 확인됐다.A씨의 행동은 이를 수상하게 여긴 시민과 “학교 앞에 수상한 사람이 있다”는 내용으로 긴급 연락을 받은 한 학부모가 차량을 이용해 빠르게 도착하면서 미수에 그쳤다.신고를 받고 출동한 경찰은 인근 공원을 배회하던 A씨를 긴급 체포했다. A씨는 정신질환을 앓고 있는 것으로 파악돼 응급입원 조치됐다.경찰은 A씨가 병원에서 퇴원하면 정확한 사건 경위를 파악한 뒤 구속영장 신청 여부 등을 결정할 방침이다.김민지 기자