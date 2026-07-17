양양 연안에 ‘돌기해삼’ 양식단지…18만마리 방류

세줄 요약
- 돌기해삼 특화 양식단지 조성 발표
- 현남면 연안에 모듈 50기 설치 계획
- 종자 18만 마리 방류로 생산 기반 확대
강원 양양군은 돌기해삼 특화 양식 단지를 조성한다고 17일 밝혔다.
단지는 현남면 동산리와 인구리 연안에 만들어진다. 9월까지 다목적 해삼 모듈 50기를 설치한 뒤 해삼 종자 18만 마리를 방류한다.
돌기해삼은 육질이 뛰어나 국내외 시장에서 높은 가격에 거래되는 고부가가치 수산물이다.
군은 2021년부터 해삼 모듈 364기를 설치하고 해삼 종자 172만 8000마리를 방류하는 등 돌기해삼 생산 기반 확대를 위해 노력하고 있다.
이를 통해 생산량은 지난해 8603㎏으로 전년(6545㎏)보다 30% 이상 증가했고, 같은 기간 생산액은 1억 6300만원에서 1억 8300만원으로 12% 늘었다.
군 관계자는 “그동안 서식 기반을 꾸준히 확충한 성과가 나타나고 있다”며 “자원량과 생산성을 높여 경쟁력 있는 고부가가치 자원으로 육성하겠다”고 말했다.
양양 김정호 기자
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