국민건강보험공단 신임 이사장에 ‘의사 출신’ 강청희 임명

건강보험 재정 관리·통합돌봄 정착 등 추진

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국민건강보험공단 제11대 이사장에 강청희 전 한국공공조직은행 은행장(사진)이 임명됐다. 임기는 2029년 7월 19일까지다.강 신임 이사장은 연세대 의대 출신의 흉부외과 전문의다. 대한흉부심장혈관외과의사회 부회장, 대한의사협회 상근부회장, 용인시 기흥구 보건소장, 건보공단 급여상임이사, 한국공공조직은행장 등을 역임했다. 현재는 더불어민주당 보건의료특별위원회 위원장, 서울 강남구을 지역위원장으로 활동하고 있다.보건복지부는 강 이사장이 쌓은 의료 분야 전문성과 정책 경험으로 건강보험 재정 관리, 통합돌봄 정착 등 주요 임무를 차질 없이 추진할 것으로 보고 있다. 또 지역·필수·공공의료 강화 등 정부 주요 국정 과제에 대한 지원을 기대했다.건보공단 이사장은 공단 임원추천위원회 추천과 복지부 장관의 제청을 거쳐 대통령 재가를 받아 임명된다.세종 김중래 기자