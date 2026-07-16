포항시-포항의료원 손 잡고 방문의료센터 개소…“의료·돌봄 유기적 연계”

세줄 요약 포항시, 공공의료원 기반 방문의료센터 개소

의사·간호사 직접 방문 진료, 돌봄 연계 강화

고령화 대응과 읍·면 의료 접근성 개선 추진

이미지 확대 경북 포항시 방문의료센터 개소식. 포항시 제공

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경북 포항시가 공공의료원 기반 방문의료센터를 개소해 포항형 통합돌봄 체계의 시작을 알렸다.시는 경상북도포항의료원과 함께 ‘포항시 방문의료센터’를 개소하면서 의료와 돌봄을 유기적으로 연계하는 포항형 통합돌봄의 핵심 거점을 마련했다고 16일 밝혔다.방문의료센터는 전국 최초로 공공의료원을 기반으로 운영되는 방문의료 모델이다. 공공의료원과 지역 의료단체를 중심으로 의사와 간호사 등 전문 인력이 의료기관 방문이 어려운 시민을 직접 찾아가 진료한다. 건강관리와 퇴원환자 연계, 만성질환 관리 등을 제공하고, 복지·요양서비스까지 연계하는 지역사회 통합돌봄 체계를 구축한다.이를 통해 고령화에 따른 재택의료 수요 대응 및 읍·면 지역 의료 접근성을 높여 의료와 돌봄의 공백을 해소하고, 시민들이 살던 곳에서 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다.박용선 포항시장은 “전국 최초 공공의료원 기반 방문의료센터 개소는 의료와 돌봄을 하나로 연결하는 새로운 지역사회 통합돌봄 체계를 여는 의미 있는 첫걸음”이라며 “시민 누구나 살던 곳에서 필요한 의료와 돌봄을 함께 받을 수 있도록 포항형 통합돌봄 체계를 더욱 촘촘히 구축해 시민이 안심하고 살아갈 수 있는 지역사회 돌봄안전망으로 만들겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자