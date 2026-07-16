사회 [포토] “슈우웅~! 더위 비켜!” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/16/20260716500089 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-16 13:36 입력 2026-07-16 13:36 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 한 어린이가 50m 워터슬라이드를 타고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 한 어린이가 50m 워터슬라이드를 타고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 어린이들이 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 어린이들이 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 어린이들이 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 어린이들이 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 어린이들이 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 어린이들이 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 어린이들이 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 폭염특보 속 체감온도가 최고 35도까지 치솟으며 찜통더위가 이어진 16일 오후, 서울 노원구 화랑대철도공원에 마련된 ‘꿀잼 워터파크’를 찾은 어린이가 시원하게 물보라를 일으키며 50m 길이의 초대형 워터슬라이드를 질주하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 당일 최고 체감온도는? 35도 30도