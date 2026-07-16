[포토] “슈우웅~! 더위 비켜!”

1 / 9 이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 한 어린이가 50m 워터슬라이드를 타고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 한 어린이가 50m 워터슬라이드를 타고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 어린이들이 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 어린이들이 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 어린이들이 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 어린이들이 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 체감온도가 최고 35도로 무더운 날씨가 이어지고 있는 16일 서울 노원구 화랑대철도공원에 설치된 꿀잼 워터파크에서 어린이들이 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

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폭염특보 속 체감온도가 최고 35도까지 치솟으며 찜통더위가 이어진 16일 오후, 서울 노원구 화랑대철도공원에 마련된 ‘꿀잼 워터파크’를 찾은 어린이가 시원하게 물보라를 일으키며 50m 길이의 초대형 워터슬라이드를 질주하고 있다.온라인뉴스부