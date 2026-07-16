전북형 공공건축지원센터 운영…공공건축 품질·효율 높인다

세줄 요약 전북 공공건축지원센터 본격 운영

사업비·기간·발주 방식 사전검토

공공건축 품질·공공성 강화 기대

이미지 확대 전북특별자치도청사.

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지역 여건을 반영한 공공 건축사업을 체계적으로 지원하기 위한 맞춤형 검토 체계가 구축됐다.전북도는 공공건축의 기획 품질을 높이고 행정 효율성을 극대화하기 위해 ‘전북 공공건축지원센터’를 본격 운영한다고 16일 밝혔다.공공건축지원센터는 ‘건축서비스산업 진흥법’에 따라 설계비 추정가격 1억원 이상 공공건축사업을 대상으로 사업비와 사업 기간, 발주 방식 등 사업계획 전반의 적정성을 사전에 검토하는 전문 지원기구다.전북에서는 연간 90건 이상의 사전검토 수요가 발생하면서 지역 여건을 반영한 신속한 검토 체계 구축이 필요한 상황이었다.도는 주택건축과 공공디자인팀 내 전담 조직과 외부 전문 자문위원단을 중심으로 공공건축 기획 단계부터 전문적인 사전검토를 지원하는 등 본격적인 운영에 들어갔다.첫 사전검토 대상은 도 문화산업과가 추진하는 ‘K-문화콘텐츠 지원센터 건립사업’이다.사업은 전주시 덕진구 만성동 일원에 총사업비 298억 9500만원을 투입해 연면적 5000㎡ 규모로 조성될 예정이다.지원센터는 사업 개요와 사업계획, 건축계획 등 3개 분야 55개 세부 항목을 종합 검토해 보완 의견을 제시했다.도 관계자는 “공공건축지원센터 운영을 통해 사업 초기부터 전문적인 사전검토를 지원함으로써 공공건축의 품질과 공공성을 높일 것으로 기대한다”고 말했다.설정욱 기자