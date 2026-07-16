부산 소통 캐릭터 부기, 국내 최대 규모 캐릭터 축제 참가

세줄 요약 부기, 캐릭터 라이선싱 페어 2026 참가

부기 사우나 콘셉트 홍보관 운영

부기 IP 상품 전시·상담·판매 진행

이미지 확대 부산시 소통 캐릭터 ‘부기’

국내 최대 규모 캐릭터 축제 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’(16~19일 서울 코엑스)에 참가한다.

부기 지식재산권(IP) 비즈니스 상담을 진행하는 바이어 등 선착순 100명에게 한정판 ‘부기사우나 키링’을 증정하는

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부산시 소통 캐릭터 ‘부기’가부산시는 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’에서 친근한 목욕탕 감성의 ‘부기 사우나’ 콘셉트 홍보관을 운영한다고 16일 전했다.홍보관에서는 부기 지식재산권(IP)을 활용한 공동 비즈니스 희망 기업과 바이어를 대상으로 비즈니스 미팅도 진행한다. 아크릴 마그넷, 서핑 태닝 티셔츠, 변색 유리컵 등 부기 지식재산권(IP)을 활용한 부산지역 6개 기업 상품 34종을 소개하고 위탁 판매도 진행한다.타월 브랜드 송월타올과 로컬 목욕탕 기반 라이프스타일 브랜드 매끈연구소와의 협업도 선보인다.현장 이벤트도 마련한다.오미경 시 대변인은 “이번 캐릭터 라이선싱 페어 참가가 부산의 자랑인 소통 캐릭터 ‘부기’의 브랜드 가치를 전국적으로 알리는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.부산 신정훈 기자