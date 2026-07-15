[포토] 안목이 ‘구조 작전중’

1 / 10 이미지 확대 육상으로 옮겨지는 강릉항 돌고래 ‘안목이’ 15일 강원 강릉시 강릉항(옛 안목항)에서 남방큰돌고래 ‘안목이’가 구조돼 육상으로 옮겨지고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 독자 제공 연합뉴스

이미지 확대 돌고래 ‘안목이’ 구조 작전 돌입 15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스

이미지 확대 구조 기다리는 돌고래 ‘안목이’ 15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 준비되고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스

이미지 확대 구조 기다리는 돌고래 ‘안목이’ 15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 준비되고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스

이미지 확대 구조 기다리는 돌고래 ‘안목이’ 15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 준비되고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스

이미지 확대 돌고래 ‘안목이’ 구조 작전 15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 준비되고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스

이미지 확대 강릉항 돌고래 ‘안목이’ 구조 성공 15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스

이미지 확대 강릉항 돌고래 ‘안목이’ 구조 작전 15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스

이미지 확대 강릉항 돌고래 ‘안목이’ 구조 완료 15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스

이미지 확대 육상으로 옮겨지는 강릉항 돌고래 ‘안목이’15일 강원 강릉시 강릉항(옛 안목항)에서 남방큰돌고래 ‘안목이’가 구조돼 육상으로 옮겨지고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 독자 제공 연합뉴스

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15일 강원 강릉시 강릉항(옛 안목항)에서 남방큰돌고래 ‘안목이’가 구조돼 육상으로 옮겨지고 있다.안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다.온라인뉴스부