사회 [포토] 안목이 ‘구조 작전중’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/15/20260715800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-15 15:19 입력 2026-07-15 15:19 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 육상으로 옮겨지는 강릉항 돌고래 ‘안목이’15일 강원 강릉시 강릉항(옛 안목항)에서 남방큰돌고래 ‘안목이’가 구조돼 육상으로 옮겨지고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 독자 제공 연합뉴스 이미지 확대 돌고래 ‘안목이’ 구조 작전 돌입15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스 이미지 확대 구조 기다리는 돌고래 ‘안목이’15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 준비되고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스 이미지 확대 구조 기다리는 돌고래 ‘안목이’15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 준비되고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스 이미지 확대 구조 기다리는 돌고래 ‘안목이’15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 준비되고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스 이미지 확대 돌고래 ‘안목이’ 구조 작전15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 준비되고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스 이미지 확대 강릉항 돌고래 ‘안목이’ 구조 성공15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스 이미지 확대 강릉항 돌고래 ‘안목이’ 구조 작전15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스 이미지 확대 강릉항 돌고래 ‘안목이’ 구조 완료15일 강원 강릉항 앞바다에서 남방큰돌고래 ‘안목이’의 구조 작전이 펼쳐지고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 연합뉴스 이미지 확대 육상으로 옮겨지는 강릉항 돌고래 ‘안목이’15일 강원 강릉시 강릉항(옛 안목항)에서 남방큰돌고래 ‘안목이’가 구조돼 육상으로 옮겨지고 있다. 안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다. 2026.7.15 독자 제공 연합뉴스 15일 강원 강릉시 강릉항(옛 안목항)에서 남방큰돌고래 ‘안목이’가 구조돼 육상으로 옮겨지고 있다.안목이는 최근 강릉 앞바다에 출몰해 선박을 따라다니며 화제가 됐지만, 선박 옆에 따라붙어 헤엄치거나 선체에 몸을 들이대는 과정에서 몸에 상처를 입어 구조에 나서게 됐다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 남방큰돌고래 ‘안목이’가 구조된 이유는 무엇인가요? 몸에 상처 영양실조