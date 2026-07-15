부산대, 과기부 ‘융합보안 핵심 인재 양성사업 공모’ 선정

세줄 요약 부산대, 과기정통부 융합보안 인재사업 선정

2031년까지 60억5000만원 지원 확보

지역 특화산업 연계 실무형 인재 양성

이미지 확대 부산대 로고

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 과학기술정보통신부 주관 ‘융합보안 핵심 인재 양성사업’ 공모에 부산대학교가 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.부산대는 이번 공모 사업 선정으로 이달부터 2031년 12월까지 국비와 시비 등 60억5000만원을 지원받아 사업을 추진한다.이번 사업은 부산지역 특화산업인 해양·항만·조선·제조 분야와 블록체인·인공지능(AI) 기반 융합보안 기술을 연계해 산업현장의 보안 문제 해결 및 지역 산업의 디지털 경쟁력 강화를 이끌 전문인력을 양성하는 것을 목표로 한다.부산대는 현장의 보안 수요를 반영한 융합보안 교육과정을 운영하고, 산학협력 프로젝트와 인턴십 등을 통해 산업현장에 즉시 투입할 수 있는 실무형 전문인력 양성에 나설 계획이다.시는 이번 사업을 통해 동남권 최초 산업특화 융합보안대학원 운영 기반을 마련하는 한편 지역특화산업 디지털 전환과 글로벌 보안 규제 대응 역량을 강화할 방침이다.부산 신정훈 기자