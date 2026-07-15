고향 사랑 기부하고 대전 호수공원서 ‘열기구’ 탑승

20~27일 기부자 대상, 선착순 32명에 탑승권

이미지 확대 대전 서구 고향 사랑기부제 포스터

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지방자치단체들이 고향사랑기부 유인을 위한 아이디어를 내놓는 가운데 대전 도심에서 이색적인 열기구를 체험할 기회가 마련된다.대전 서구는 20~27일까지 고향사랑기부자를 대상으로 ‘열기구 체험’ 이벤트를 진행한다고 15일 밝혔다. 이 기간 기부자 32명을 선발해 내달 8일 갑천생태호수공원에서 열리는 ‘갑천 펀치 페스타’ 축제 기간 선보이는 열기구 탑승권을 제공한다. 탑승권은 선착순 32명에게 1인당 2매씩 총 64매가 제공되며, 호수공원 상공에서 열기구를 타고 공원과 갑천 일원의 경관을 감상할 수 있다. 20~27일까지 ‘고향사랑e음’ 홈페이지 또는 농협을 통해 10만 원 이상 기부한 뒤 답례품을 신청하면 자동으로 이벤트에 응모된다.고향사랑기부는 개인이 주민등록상 주소지를 제외한 지방자치단체에 연간 최대 2000만 원까지 기부할 수 있다. 10만 원까지는 전액, 10만 원 초과 20만 원 이하는 44.0%, 20만 원 초과 기부금은 16.5%의 세액공제와 지역 특산품을 답례품으로 받을 수 있다.전문학 서구청장은 “고향사랑기부제가 지역 발전에 힘이 되는 의미 있는 기부 문화로 자리매김할 수 있도록 접근성을 높이고 관심을 높일 수 있는 이색 프로그램 도입을 적극 추진할 계획”이라고 밝혔다.대전 박승기 기자